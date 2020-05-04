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壽司郎連開公館、美麗華門市 3款壽司開幕限定特價40元起

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
壽司郎針對新店開幕，推出3款壽司優惠。圖／壽司郎提供
壽司郎針對新店開幕，推出3款壽司優惠。圖／壽司郎提供

來自日本的迴轉壽司「壽司郎」，將於5月20日、5月22日，分別新開設「公館店」以及「內湖美麗華店」，在台累積也將達到18間門市。為慶祝新店開幕，店內也會推出極上鮪魚大腹、烏魚子赤蝦、赤鯥等3款開幕限定優惠商品，每盤40元起。

創業於大阪的壽司郎，在日本擁有超過530間店舖，業績已經連續九年蟬聯迴轉壽司業冠軍，因此也被稱為「日本迴轉壽司No.1」。2018年，壽司郎首度登台，提供約130款壽司、副餐、飲品，每盤40元起，目前在台北、新北、台中、台南、高雄等地均設有分店，合計共16間店舖。隨著公館、美麗華店即將開幕，台北市累積門市達到7間，全台也將累積至18間。

將於5月20日開幕的壽司郎台北公館店，位於水源市場商圈，設有138席座位，預計將於5月6日開放app訂位。而5月22日開幕的內湖美麗華店，位於美麗華購物中心2樓，設有218席座位，同樣也是5月6日開放app訂位。

為了慶祝2間門市開幕，開幕期間推出3款優惠壽司方案，較過去單款優惠的選擇更多。分別為極上鮪魚大腹40元、烏魚子赤蝦40元，以及赤鯥60元，數量有限，售完為止。

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