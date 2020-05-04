母親節粉紅商機發燒 微熱山丘粉紅蘋果酥掀熱潮

母親節快到了，以鳳梨酥聞名、源自台灣的甜點品牌《微熱山丘》，今年特別推出期間限定商品「粉紅蘋果酥」，在《微熱山丘》官網及全台實體通路正式上市，立刻掀起一波粉紅旋風。

一年賣出超過2,500萬顆鳳梨酥的《微熱山丘》，訴求「發掘在地美好」的理念，以烘焙專業將特色水果製成糕點，期待透過甜點讓世界的美好相互交流，近年來在國內市場異軍突起。

《微熱山丘》表示，這款期間限定新品，蘋果酥選用日本青森廣為人知的紅玉蘋果，以特殊糖漬慢煮方式，維持果丁的色澤與清脆口感，並調製適當比例，讓紅玉蘋果酸甜與清脆的風味，完美封存於深紅色的蘋果醬。

而酥皮淋上的紅寶石巧克力(Ruby Chocolate)，是從天然紅寶石可可豆萃取提煉而成，清新淡雅的香氣與傳統巧克力不同，食用時可以品嚐到些許天然的梅果香氣，天然擁有吸睛的粉紅色澤，在巧克力中獨樹一格。

另在包裝設計上，以經典牛皮紙盒加上粉色蘋果插畫，搭配細緻粉紅緞帶，讓禮盒呈現溫潤的粉紅氣氛，再加上《微熱山丘》限定版布提袋，紅玉蘋果上刻畫專屬暖心文字「The Greatest Love」，傳遞最真摯的心意給每一位收到粉紅蘋果酥的人。

《微熱山丘》認為，在人生各個階段，無論經歷值得慶祝或面臨困境傷感的時刻，總是會有一個默默陪伴或鼓勵你的她，不論是母親的細心照料、閨密的耐心陪伴、職場上前輩的細心指導，或以照顧為主的工作者。

對這些付出無私關愛的照顧者，《微熱山丘》都希望能為消費者，以粉紅蘋果酥表達最誠摯的感謝心意。

即日起，《微熱山丘》Facebook粉絲團貼文募集誠摯的留言，在充滿感謝的時節，不僅加倍感恩母親的辛勞，更希望在此時將感謝傳遞給生活中帶給大家溫暖的照顧者們，讓溫暖傳遞到社會各個角落。

凡於「The Greatest Love of All謝謝生活中的她」活動貼文留下感謝文字，《微熱山丘》將依據募集到的目標留言則數，提出相應數量的粉紅蘋果酥，分享給特定的照護單位，讓大家的溫暖得以轉化形式傳遞到社會各個角落。