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疫情帶動戶外野餐新商機 KOI茶飲野餐外送掀熱潮

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
KOI PLUS的野餐季套餐組合包括有雙人、四人及六人野餐套組，相當豐富。圖／KOl提供
KOI PLUS的野餐季套餐組合包括有雙人、四人及六人野餐套組，相當豐富。圖／KOl提供

新冠肺炎疫情蔓延，帶動戶外野餐新商機萌芽，國際知名茶飲品牌「KOI」，順勢推出「野餐季」活動，鼓勵民眾同時保持安全社交距離之外，也將品嚐美味從餐廳內挪移至戶外廣闊草地，避免室內用餐的聚集，還能享受春天陽光的溫暖。

業界指出，國內餐飲行業為抵抗景氣低潮，紛紛推出不同創意想法，KOI的一起去野餐活動，不但為這波防疫的嚴肅氛圍中增添一股正面能量，也為餐飲業帶來更多新契機。

新冠肺炎疫情影響餐飲業持續加劇，據經濟部統計，今年3月餐飲業的營業額為519億元，不但較2月的584億元更低，和去年同期相比，年減21%，更創下2000年1月有年增率統計以來，單月最大跌幅。

同時，今年第1季的餐飲業營業額為1,928億元、年減6.6%，是2003年第3季以來最大減幅。餐飲業因應疫情，紛紛將經營重心移往各式外賣平台，外帶餐食也成為消費者選擇的主流。

致力將台灣手搖茶飲推出國際市場的KOI集團，源自於台灣知名茶飲品牌「50嵐」，藉由對於茶飲的專業，更進一步涉及輕餐飲的新領域，將台灣茶融合各國餐飲文化，延展出各式創意美食。

目前，KOI集團在海外已遍及13個國家、並開拓出近500家門店，而座落於台中七期的全球旗艦店KOI PLUS更肩負全球研發任務，將茶飲持續精進提升融入料理，提供全球發展最具關鍵性的研發任務，並將台灣的茶飲精神推向全世界。

另外，KOI PLUS旗艦店座落於台中市七期新市政中心的蛋黃區內，因此也擁有中區最具消費實力的族群青睞。

KOI創始人馬雅芬延續對於產品的堅持及全球品嚐美味後的敏銳度，也持續保有創新精神，不僅將台灣茶飲文化推向全球，更進一步將全球美食淬鍊吸取回台，讓中部民眾不用出遠門也能品嚐各國創意美味。

KOI PLUS融合七期重劃區的消費特性，結合春季節氣及區域附近居民延伸的野餐需求，推出各式野餐套餐組合，並在餐點當中提供民眾野餐所需用品器具，讓民眾外出野餐時更為便利，預期這波活動將為營收帶來二至三成的成長動能。

目前已知，KOI PLUS的野餐季套餐組合包括有雙人、四人及六人野餐套組，其中甜蜜雙人野餐套組內含季節水果佐藜麥優格沙拉、甜點拼盤、馬鈴薯可頌佐鮮炒時蔬、冷萃精品茶等。

歡聚四人野餐套組有季節水果佐藜麥優格沙拉、香橙燻鴨胸佐百香果沙拉、馬鈴薯可頌佐鮮炒時蔬、鮪魚三明治佐鮮炒時蔬、甜點拼盤、黃金珍珠奶茶奶酪、冷萃精品茶、點心拼盤等，相當豐富。

KOI集團說，以台中七期重劃區為例，轄內的公園有夏綠地、秋紅谷，以及惠來公園、市政公園、南屯公園、沙坑公園、惠順公園、小來公園、文心森林公園等，都相當適合戶外野餐活動。

新冠肺炎疫情帶動戶外野餐新商機，國際知名茶飲品牌「KOI」，順勢推出野餐季活動，鼓勵民眾同時保持安全社交距離之外，也將品嚐美味從餐廳內挪移至戶外廣闊草地。圖／KOl提供
新冠肺炎疫情帶動戶外野餐新商機，國際知名茶飲品牌「KOI」，順勢推出野餐季活動，鼓勵民眾同時保持安全社交距離之外，也將品嚐美味從餐廳內挪移至戶外廣闊草地。圖／KOl提供

野餐 餐飲業 新冠肺炎

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