母親節吃好料！CROM義菜、Ukai鐵板燒都美味

母親節將至，帶著媽媽品嚐異國風情的大餐吧！義大利餐廳「CROM」推出帶有濃厚北義氣息的母親節套餐，集結麵疙瘩與傳統點心。而高雄的「Ukai」，館內西餐、鐵板燒以及懷石料理，也都推出全新季節菜單，針對母親節，還有免服務費的優惠。

CROM by Christian Milone Taipei乃是由義大利米其林一星主廚克里斯帝安‧米洛內所主持，提供揉合北義手藝與亞洲元素的創意料理。5月9日至5月10日期間，提供集結開胃小菜七品、龍蝦甜菜麵疙瘩、地中海風味美國菲力牛排、蜜蒙莎香草蛋糕的母親節套餐，每人2,680元。

「開胃小菜七品」中，可品嚐到主廚塔可、蘿蔔蟹肉餃、小牛肉、鴨肝馬卡龍等不同的精緻料理，層層進入主廚打造的料理世界。「龍蝦麵疙瘩」則是以甜菜根染出粉紅色的麵疙瘩，並將龍蝦先低溫油封再煎香，配上酸甜的蕃茄醬汁，並加上羅勒帶出清新風味。主菜的「地中海風味美國菲力牛排」，採3～5分熟上桌，搭配迷迭香為基底的牛肉醬汁，以及混合鯷魚、酸豆、橄欖、香料的馬鈴薯碎，爽口宜人。甜點的「蜜蒙莎香草蛋糕」乃是義大利傳統糕點，口感輕柔雅緻，為母親獻上祝福。

Ukai-tei Kaohsiung遵循「時旬」傳統，於西餐、鐵板燒及懷石料理同步獻上全新季節菜單，在5月4日至5月10日期間，還有針對母親節所推出的「用餐免服務費禮遇」。其中Ukai Kaiseki懷石以無菜單料理型態，提供一系列「旬之佳餚」。例如特選的宜蘭香魚，鹽燒至外皮酥脆、魚肉細嫩鮮甜，搭配酸中帶微苦的西洋菜醋，帶來初夏的涼意。油脂豐厚、肉質細緻的「竹地雞」，則是低溫烹調後再炭烤，以山葵味噌點綴風味。午間套餐價格 2,000元起，晚間套餐3,500元起。