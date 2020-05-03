每個家庭都需要一台洗碗機！母親節入手家事家電最划算

防疫抗戰持續不可鬆懈，加上母親節將至，為家人準備省時省力，又可以加強生活防護力的家電成為首選，趁母親節檔期入手家電產品更是省荷包的好時機！

BOSCH今年針對多款媽咪夢幻家電，如洗碗機、洗衣機、烤箱等推出指定機種限量優惠，8系列獨立式洗碗機SMS88MI01X，省時省力洗得超乾淨，在70度高溫洗程下還能去除99.9%的大腸桿菌及黃金葡萄球菌，母親節檔期狂降近萬元，優惠價59,800元即可入手；新推出的超高速全營養調理機，則具有1400W大馬力搭配43,000超高轉速及Duplex225不銹鋼6刀頭，搭配6種自動程序，不論蔬果汁、豆漿、濃湯、研磨或是冰淇淋，一鍵按下就可以享受美味，更兼顧健康，原價19,800元，直降3,000元，母親節特價16,800元。另搭配滿額贈活動，滿不同額度贈送精選三段磨刀器、天然抗菌砧板、萬用廚師機、無線吸塵器、微波燒烤箱等實用好禮，而備受好評的「洗碗機不淨則退90天滿意保證」活動也將延續至8月31日。

伊萊克斯旗下兩款配備HEPA濾網的高效能家電，更成為守護媽媽及家人的一時之選。PURE A9高效能抗菌空氣清淨機配備能高效過濾奈米級病菌及多種汙染源的HEPA 13級濾網，獨家抗菌塗層能破壞細胞壁、為看不見的空氣把關。而PURE Q9強效靜頻吸塵器則是因擁有HEPA級過濾系統，能高效過濾細小微塵，杜絕二次汙染。母親節伊萊克斯推出多項優惠回饋，於5月10日前購買地板清潔、空氣清淨、廚房家電等小家電品項，滿萬元即贈手持攪拌棒、滿1.5萬元送迷你高效果汁機、滿2萬送完美管家吸塵器；凡同時購買PURE Q9強效靜頻吸塵器及PURE A9高效能抗菌空氣清淨機，除享滿額禮外，再贈大師系列智能調理果汁機乙台（EBR9804S）及POWERPRO拋光滾刷吸頭乙個。