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行醫40載看盡生離死別 賴文德悲痛卻冷靜

每個家庭都需要一台洗碗機！母親節入手家事家電最划算

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
德國Miele蜂巢式滾筒洗衣機，採用無縫不鏽鋼滾筒，耐用不藏污，還有90度高溫洗程可進行空機清洗。圖／嘉儀企業提供
德國Miele蜂巢式滾筒洗衣機，採用無縫不鏽鋼滾筒，耐用不藏污，還有90度高溫洗程可進行空機清洗。圖／嘉儀企業提供

防疫抗戰持續不可鬆懈，加上母親節將至，為家人準備省時省力，又可以加強生活防護力的家電成為首選，趁母親節檔期入手家電產品更是省荷包的好時機！

BOSCH今年針對多款媽咪夢幻家電，如洗碗機、洗衣機、烤箱等推出指定機種限量優惠，8系列獨立式洗碗機SMS88MI01X，省時省力洗得超乾淨，在70度高溫洗程下還能去除99.9%的大腸桿菌及黃金葡萄球菌，母親節檔期狂降近萬元，優惠價59,800元即可入手；新推出的超高速全營養調理機，則具有1400W大馬力搭配43,000超高轉速及Duplex225不銹鋼6刀頭，搭配6種自動程序，不論蔬果汁、豆漿、濃湯、研磨或是冰淇淋，一鍵按下就可以享受美味，更兼顧健康，原價19,800元，直降3,000元，母親節特價16,800元。另搭配滿額贈活動，滿不同額度贈送精選三段磨刀器、天然抗菌砧板、萬用廚師機、無線吸塵器、微波燒烤箱等實用好禮，而備受好評的「洗碗機不淨則退90天滿意保證」活動也將延續至8月31日。

伊萊克斯旗下兩款配備HEPA濾網的高效能家電，更成為守護媽媽及家人的一時之選。PURE A9高效能抗菌空氣清淨機配備能高效過濾奈米級病菌及多種汙染源的HEPA 13級濾網，獨家抗菌塗層能破壞細胞壁、為看不見的空氣把關。而PURE Q9強效靜頻吸塵器則是因擁有HEPA級過濾系統，能高效過濾細小微塵，杜絕二次汙染。母親節伊萊克斯推出多項優惠回饋，於5月10日前購買地板清潔、空氣清淨、廚房家電等小家電品項，滿萬元即贈手持攪拌棒、滿1.5萬元送迷你高效果汁機、滿2萬送完美管家吸塵器；凡同時購買PURE Q9強效靜頻吸塵器及PURE A9高效能抗菌空氣清淨機，除享滿額禮外，再贈大師系列智能調理果汁機乙台（EBR9804S）及POWERPRO拋光滾刷吸頭乙個。

而由嘉儀企業代理的德國家電Miele，多項清潔產品亦是居家防疫神隊友，全系列洗碗機皆備有75度高溫清洗行程，可去除高達99.99%以上細菌；洗衣機經德國專業實驗室認證可去除衣物上99.999%細菌，還可用90°C高溫洗程進行空機清洗，洗衣機本身也不藏細菌。純蒸汽蒸爐可同時做出多道美味餐點，還能當成100度高溫消毒箱使用。Miele吸塵機搭配HEPA 13濾網與獨家9層集塵袋，有效過濾99.95%細至PM0.3的細菌及微粒。即日起於各大百貨通路母親節檔期推出買指定機種送炒鍋、空氣殺菌機、立扇等專屬好禮，滿額另再加碼嘉儀專櫃全品牌滿額贈，享風扇、空氣清淨機、除濕機等實用家電雙重優惠。

伊萊克斯PURE Q9強效靜頻吸塵器。圖／伊萊克斯提供
伊萊克斯PURE Q9強效靜頻吸塵器。圖／伊萊克斯提供
BOSCH洗碗機母親節優惠搭配持續進行中的「不淨則退90天滿意保證」活動，安心享受省時省力又潔淨的威力。圖／BOSCH提供
BOSCH洗碗機母親節優惠搭配持續進行中的「不淨則退90天滿意保證」活動，安心享受省時省力又潔淨的威力。圖／BOSCH提供
伊萊克斯PURE A9高效能抗菌空氣清淨機。圖／伊萊克斯提供
伊萊克斯PURE A9高效能抗菌空氣清淨機。圖／伊萊克斯提供
德國Miele純蒸汽蒸爐，100%純蒸汽保留食材更多營養，還可當做高溫消毒箱使用。圖／嘉儀企業提供
德國Miele純蒸汽蒸爐，100%純蒸汽保留食材更多營養，還可當做高溫消毒箱使用。圖／嘉儀企業提供
BOSCH超高速全營養調理機，內建6大自動程序，一鍵輕鬆享受健康美味。圖／BOSCH提供
BOSCH超高速全營養調理機，內建6大自動程序，一鍵輕鬆享受健康美味。圖／BOSCH提供

母親節 高溫 果汁

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