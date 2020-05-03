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日本威士忌在紅什麼？還會再更貴？大家敲碗的專家解密

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
日本威士忌近年來在拍賣會上表現強勁。圖／邦瀚斯與羅芙奧提供
日本威士忌近年來在拍賣會上表現強勁。圖／邦瀚斯與羅芙奧提供

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

2018年羅芙奧（RAVENEL）在台灣舉辦的秋季拍賣會上，一瓶輕井澤（Karuizawa）1960年，成為台灣拍賣史上第一瓶破千萬成交的日本威士忌；2019年春拍，日本威士忌持續既有的強勢表現，山崎蒸溜所（Yamazaki ）的50年第一版，立刻以逾1,351萬再破紀錄，事實上同場拍賣會，山崎蒸溜所的35年拍出282萬的高價、輕井澤的Malt Maniacs Awards套組也以逾305萬高價成交。下半年，香港邦瀚斯（Bonhams）推出品項良好的整套54瓶羽生撲克牌系列，最後約90萬美金成交，同樣整套的撲克牌，在2015年成交價僅48萬美金左右，4年間漲了整整一倍。

日本威士忌到底在紅什麼？會泡沫化嗎？

「應該不會停下來… 會整理盤整，但這不會是高點。」羅芙奧藏酒部副總經理唐維怡（Eva Tang）表示，「它已經開始慢慢變成不只是喝的飲品、而是投資品的時候，什麼可能性都有，所其實很難看到它的極限。」在亞洲最早開始舉辦威士忌拍賣的邦瀚斯葡萄酒及烈酒部亞洲區總監林安泰（Daniel Lam）也表示，即便全球經濟受疫情影響，觀察近幾個月全球各地線上拍賣的成績，日本威士忌的價錢仍然相當穩定，「有年份的日本酒都有收藏的價值，」Daniel明快地說。

邦瀚斯自2009年開始舉辦全亞洲第一場的威士忌拍賣，「當時日本威士忌不是像現在這種價錢，」Daniel說：「2011、12年的時候，山崎18年在台灣可能賣不到100美金，但是從2013、2014年開始因原酒不夠宣布要停產、不發行有年份的酒，現在的山崎18年在亞洲市場上賣都差不多要800美金、起碼漲600%左右了。」

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※飲酒過量，害人害己。

日本威士忌的崛起，大約是這10年間的事，「日本威士忌其實最主要就是發行量比較少。」Daniel說。Eva分析主要的原因有兩個：「一個是日本的酒廠在大概在1990到2000年左右經濟不太好的時候倒了一批，像是現在很受歡迎的輕井澤、羽生等，這些酒不會再更多了；另外就是因為經濟危機時的產量較少，所以20、30年的酒放到現在產量就不太夠，這些因素一波一波地把價格往上推。」

市場對於有年份日本威士忌的需求，在拍賣場上的表現非常明顯。Daniel表示在2011年開始留意到日本一些關閉的酒廠，覺得可能有些機會，所以2012年開始拍了一瓶輕井澤和一瓶羽生，「當時差不多300、400美金就成交了。」之後日本威士忌上拍的數量持續增加，「到了2014年的8月，我們舉辦了一場日本威士忌的專拍；2015年的8月份整套羽生撲克牌系列以15萬美金成交、在國際市場上創了紀錄，讓有些藏家和對日本威士忌有興趣的人開始覺得日本威士忌有收藏的價值。」

不過日本威士忌並非只是亞洲人在瘋。「說實話，剛開始的時候日本威士忌不是亞洲人收藏的、是歐洲人收藏的。」Daniel解釋：「日本威士忌的歷史不會很長，可能只有100多年；一直到2000年代，大部分日本的酒吧也不太喝日本的威士忌；多數日本生產的威士忌都是賣出國外，特別是北歐，像法國、瑞典、英國都有。所以剛開始都是歐洲人和美國市場在收日本威士忌」。

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※飲酒過量，害人害己。

Eva分析純粹就口味而言、不談投資的話，「舉例來說，便利商店賣的角瓶，就是當初推出來很適合讓大家都接受的一個品項，角瓶這麼成功就知道大家對它的接受度有多高。亞洲人可能一下子喝不慣蘇格蘭那種有點像正露丸味道特別的氣味，所以日本威士忌可能像這一派大家會覺得很起來很輕鬆很舒服，特別是台灣我們自己碰到很多女性的藏家，都覺得日本威士忌很好喝。」這看法和Daniel也很相近：「日本酒廠做出來的味道、風味、包裝等，都對亞洲的買家有很大的影響，不管是台灣、香港、中國大陸甚至新加坡、印尼的買家都很有興趣，我想可能是文化的問題，很多人都喜歡。」

而正如Eva所提到的女性藏家，也勢必是未來收藏威士忌極有潛力的族群：去年邦瀚斯的那套羽生撲克牌，就是由女性藏家得手。「買家當然男性居多，」但Eva觀察，現在在外面一般酒吧喝威士忌的女性比例高以前非常多，這是否也是日本威士忌崛起的一個長期培養出來的族群呢？「收藏考量的面相就不只是好不好喝，而是拍品的特色，譬如說年份？桶子？水楢桶就是現在市場上很夯的，雪莉桶也是台灣人一直很喜歡的；講到桶子和收藏就比較不會去打開來喝好不好喝了，」Eva說：「但口味還是很重要啦。」

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2019年8月香港邦瀚斯刷新羽生伊知郎全副撲克牌系列，以719萬港元（約2771萬台幣）成交，刷新日本威士忌系列世界拍賣紀錄。圖／邦瀚斯提供
2019年8月香港邦瀚斯刷新羽生伊知郎全副撲克牌系列，以719萬港元（約2771萬台幣）成交，刷新日本威士忌系列世界拍賣紀錄。圖／邦瀚斯提供
看好日本威士忌，香港邦瀚斯將於5月的「稀有葡萄酒及威士忌」拍賣會，重點拍品之一為拍品編號475的11瓶的全套「鬼魅」系列，估價約82萬港幣起。圖／邦瀚斯提供
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羅芙奧2019秋拍，拍品編號745羽生日本信濃屋（Shinanoya）Game系列，成交價82萬2,500元。圖／羅芙奧提供
羅芙奧2019秋拍，拍品編號745羽生日本信濃屋（Shinanoya）Game系列，成交價82萬2,500元。圖／羅芙奧提供
看好日本威士忌，香港邦瀚斯將於5月的「稀有葡萄酒及威士忌」拍賣會，重點拍品之一為拍品編號449的整組16瓶三得利全套山崎及白州年份麥芽威士忌初版（1979至1994），估價約60萬港幣起。圖／邦瀚斯提供
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2019年8月香港邦瀚斯刷新羽生伊知郎全副撲克牌系列，以719萬港元（約2771萬台幣）成交，刷新日本威士忌系列世界拍賣紀錄。圖／邦瀚斯提供
2019年8月香港邦瀚斯刷新羽生伊知郎全副撲克牌系列，以719萬港元（約2771萬台幣）成交，刷新日本威士忌系列世界拍賣紀錄。圖／邦瀚斯提供
Lot 635-Karuizawa-1969-50 year old-#539x香港邦瀚斯將於5月的「稀有葡萄酒及威士忌」拍賣會，重點拍品之一為輕井澤1969白命之水，估價約36萬港幣起。圖／邦瀚斯提供
Lot 635-Karuizawa-1969-50 year old-#539x香港邦瀚斯將於5月的「稀有葡萄酒及威士忌」拍賣會，重點拍品之一為輕井澤1969白命之水，估價約36萬港幣起。圖／邦瀚斯提供
2019年8月香港邦瀚斯刷新羽生伊知郎全副撲克牌系列，以719萬港元（約2771萬台幣）成交，刷新日本威士忌系列世界拍賣紀錄。圖／邦瀚斯提供
2019年8月香港邦瀚斯刷新羽生伊知郎全副撲克牌系列，以719萬港元（約2771萬台幣）成交，刷新日本威士忌系列世界拍賣紀錄。圖／邦瀚斯提供
羅芙奧2019春拍，拍品編號933輕井澤Malt Maniacs Awards套組，成交價305萬5,000元。圖／羅芙奧提供
羅芙奧2019春拍，拍品編號933輕井澤Malt Maniacs Awards套組，成交價305萬5,000元。圖／羅芙奧提供
羅芙奧2019春拍，拍品編號780山崎蒸溜所35年，成交價282萬元。圖／羅芙奧提供
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羅芙奧2019春拍，拍品編號781山崎蒸溜所50年第一版，成交價1,351萬2,500元。圖／羅芙奧提供
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羅芙奧2018秋拍，拍品編號810輕井澤1960年，成交價1,057萬5,000元。圖／羅芙奧提供
羅芙奧2018秋拍，拍品編號810輕井澤1960年，成交價1,057萬5,000元。圖／羅芙奧提供
2019年8月香港邦瀚斯刷新羽生伊知郎全副撲克牌系列，以719萬港元（約2771萬台幣）成交，刷新日本威士忌系列世界拍賣紀錄。圖／邦瀚斯提供
2019年8月香港邦瀚斯刷新羽生伊知郎全副撲克牌系列，以719萬港元（約2771萬台幣）成交，刷新日本威士忌系列世界拍賣紀錄。圖／邦瀚斯提供

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