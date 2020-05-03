口罩搜尋量暴增496% 熱門品牌排行Off-White連三季奪冠
知名全球時尚搜尋平台Lyst Index公布了2020年第一季的熱門品牌排行榜，第一名再度由Off-White拿下，這也是Off-White連續第三季度攻佔榜單首位，話題聲量實在很驚人。
除了Off-White之外，榜單上幾個固定的品牌名次都有些許更動，最值得討論的是從上季度12名躍升到第3名的NIKE，其他像是第7變第5的PRADA、升上第二名的BALENCIAGA等，都是有特別的商品和特殊事件所導致。另外，新冠肺炎疫情更造成了不小的影響。
像是今年初Kobe Bryant意外墜機過世，與之合作多年的NIKE的相關紀念廣告、商品也自然因此成為熱議焦點。BALENCIAGA在澳洲大火期間推出公益服裝、PRADA迎來Raf Simons的合作以及捐助醫治新冠肺炎需要的病房等，也都是網路熱門話題。而在熱門單品榜單上，Off-White的口罩更成為男性商品第一名，包含其他品牌口罩類商品的搜尋量也激增496%。女性商品部分則由IG洗版單品BOTTEGA VENETA的澎澎柔軟Padded Cassette包奪冠。
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