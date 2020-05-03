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口罩搜尋量暴增496% 熱門品牌排行Off-White連三季奪冠

聯合報 / 記者吳曉涵/即時報導
第二名的BALENCIAGA在澳洲大火期間推出公益服裝。圖／BALENCIAGA提供
第二名的BALENCIAGA在澳洲大火期間推出公益服裝。圖／BALENCIAGA提供

知名全球時尚搜尋平台Lyst Index公布了2020年第一季的熱門品牌排行榜，第一名再度由Off-White拿下，這也是Off-White連續第三季度攻佔榜單首位，話題聲量實在很驚人。

除了Off-White之外，榜單上幾個固定的品牌名次都有些許更動，最值得討論的是從上季度12名躍升到第3名的NIKE，其他像是第7變第5的PRADA、升上第二名的BALENCIAGA等，都是有特別的商品和特殊事件所導致。另外，新冠肺炎疫情更造成了不小的影響。

像是今年初Kobe Bryant意外墜機過世，與之合作多年的NIKE的相關紀念廣告、商品也自然因此成為熱議焦點。BALENCIAGA在澳洲大火期間推出公益服裝、PRADA迎來Raf Simons的合作以及捐助醫治新冠肺炎需要的病房等，也都是網路熱門話題。而在熱門單品榜單上，Off-White的口罩更成為男性商品第一名，包含其他品牌口罩類商品的搜尋量也激增496%。女性商品部分則由IG洗版單品BOTTEGA VENETA的澎澎柔軟Padded Cassette包奪冠。

女性熱門單品榜由IG洗版單品BOTTEGA VENETA的澎澎柔軟Padded Cassette包奪冠。圖／BOTTEGA VENETA提供
女性熱門單品榜由IG洗版單品BOTTEGA VENETA的澎澎柔軟Padded Cassette包奪冠。圖／BOTTEGA VENETA提供
Lyst Index公布了2020年第一季的熱門品牌排行榜。圖／摘自Twitter、品牌提供
Lyst Index公布了2020年第一季的熱門品牌排行榜。圖／摘自Twitter、品牌提供
Off-White的口罩更是男性熱門商品第一名。圖／摘自Lyst Index官網
Off-White的口罩更是男性熱門商品第一名。圖／摘自Lyst Index官網
PRADA由第7名上升至第5名。圖／PRADA提供
PRADA由第7名上升至第5名。圖／PRADA提供
女性熱門單品榜由IG洗版單品BOTTEGA VENETA的澎澎柔軟Padded Cassette包奪冠。圖／BOTTEGA VENETA提供
女性熱門單品榜由IG洗版單品BOTTEGA VENETA的澎澎柔軟Padded Cassette包奪冠。圖／BOTTEGA VENETA提供
今年初Kobe Bryant意外墜機過世，與之合作多年的NIKE的相關紀念廣告、商品也自然因此成為熱議焦點。圖／摘自IG
今年初Kobe Bryant意外墜機過世，與之合作多年的NIKE的相關紀念廣告、商品也自然因此成為熱議焦點。圖／摘自IG
Lyst Index公布了2020年第一季的熱門品牌排行榜，第一名再度由Off-White拿下，蟬聯三季。圖／摘自Twitter
Lyst Index公布了2020年第一季的熱門品牌排行榜，第一名再度由Off-White拿下，蟬聯三季。圖／摘自Twitter

新冠肺炎 品牌 口罩

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