口罩搜尋量暴增496% 熱門品牌排行Off-White連三季奪冠

知名全球時尚搜尋平台Lyst Index公布了2020年第一季的熱門品牌排行榜，第一名再度由Off-White拿下，這也是Off-White連續第三季度攻佔榜單首位，話題聲量實在很驚人。

除了Off-White之外，榜單上幾個固定的品牌名次都有些許更動，最值得討論的是從上季度12名躍升到第3名的NIKE，其他像是第7變第5的PRADA、升上第二名的BALENCIAGA等，都是有特別的商品和特殊事件所導致。另外，新冠肺炎疫情更造成了不小的影響。