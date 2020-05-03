快訊

台鐵斗南間發生死傷事故！路人闖入遭撞 列車皆有延誤

中職／朱育賢10轟出爐 刷新中職最快紀錄

輕便又時髦 夏天挑頂「粉彩漁夫帽」再出門吧！

聯合報 / 記者吳曉涵/即時報導
粉紅色尼龍漁夫帽，11,500元。圖／PRADA提供
粉紅色尼龍漁夫帽，11,500元。圖／PRADA提供

連著幾天好天氣，享受陽光的同時偶爾也是需要適度遮蔽一下，以免髮質、肌膚曝曬過度。外型低調百搭、輕便好攜帶的漁夫帽向來是許多時尚迷熱愛的造型單品之一，今年春夏也有不少粉彩亮色款式，粉紅、螢光綠、粉藍等配色，就像現榨的果汁或水果糖一樣新鮮討喜！

PRADA的尼龍漁夫帽絕對是標誌性的熱賣商品之一，新款顏色有亮粉紅、粉藍、黃色等，近期在台北101開設的Hyper Leaves限時快閃店中店也推出獨家販售的螢光綠黃色、灰色配黃Logo、黃色配灰Logo等款式。

Marc Jacobs以70年代風格的Logo布章裝飾漁夫帽，可愛的小汽車畫龍點睛，配上粉紅、粉藍或是彩色花朵印花款，俏皮有型，其中粉藍色還配上宛如雲朵的裝飾，細節巧思讓人超驚喜。而GUCCI之前推出的Psychedelic系列，也有打造一款GG Supreme帆布彩色印花漁夫帽，同樣展現出濃濃的70年代迷幻氛圍。

Marc Jacobs以70年代風格的Logo布章裝飾漁夫帽，可愛的小汽車畫龍點睛，配上粉紅、粉藍或是彩色花朵印花款，俏皮有型。圖／摘自官網
Marc Jacobs以70年代風格的Logo布章裝飾漁夫帽，可愛的小汽車畫龍點睛，配上粉紅、粉藍或是彩色花朵印花款，俏皮有型。圖／摘自官網
Hyper Leaves限時快閃店中店獨家販售的Logo尼龍漁夫帽，11,500元。圖／PRADA提供
Hyper Leaves限時快閃店中店獨家販售的Logo尼龍漁夫帽，11,500元。圖／PRADA提供
GUCCI Psychedelic系列漁夫帽。圖／摘自官網
GUCCI Psychedelic系列漁夫帽。圖／摘自官網
杏色尼龍漁夫帽，11,500元。圖／PRADA提供
杏色尼龍漁夫帽，11,500元。圖／PRADA提供
PRADA的尼龍漁夫帽有許多新顏色。記者吳曉涵／攝影
PRADA的尼龍漁夫帽有許多新顏色。記者吳曉涵／攝影
春夏漁夫帽換上粉彩亮色款式，就像現榨的果汁或水果糖一樣新鮮討喜。圖／PRADA提供、摘自官網
春夏漁夫帽換上粉彩亮色款式，就像現榨的果汁或水果糖一樣新鮮討喜。圖／PRADA提供、摘自官網
Marc Jacobs粉藍色漁夫帽還配上宛如雲朵的裝飾，細節巧思讓人超驚喜。圖／摘自官網
Marc Jacobs粉藍色漁夫帽還配上宛如雲朵的裝飾，細節巧思讓人超驚喜。圖／摘自官網
PRADA的尼龍漁夫帽有許多新顏色。記者吳曉涵／攝影
PRADA的尼龍漁夫帽有許多新顏色。記者吳曉涵／攝影
Marc Jacobs以70年代風格的Logo布章裝飾漁夫帽，可愛的小汽車畫龍點睛，配上粉紅、粉藍或是彩色花朵印花款，俏皮有型。圖／摘自官網
Marc Jacobs以70年代風格的Logo布章裝飾漁夫帽，可愛的小汽車畫龍點睛，配上粉紅、粉藍或是彩色花朵印花款，俏皮有型。圖／摘自官網
Marc Jacobs粉藍色漁夫帽還配上宛如雲朵的裝飾，細節巧思讓人超驚喜。圖／摘自官網
Marc Jacobs粉藍色漁夫帽還配上宛如雲朵的裝飾，細節巧思讓人超驚喜。圖／摘自官網
黃色尼龍漁夫帽，11,500元。圖／PRADA提供
黃色尼龍漁夫帽，11,500元。圖／PRADA提供

果汁 快閃

延伸閱讀

日暉集團捐贈防疫帽 台東第一線員警執勤安心

STAYREAL與「蠟筆小新」首度動感聯名 最萌屁屁星人、小白來襲！

「韓國第一腿精」又要來種草了！宣美秀PUMA新款涼鞋 穿超貼身單車褲曲線好逼人

才傳情變周揚青 小豬約20個大奶主播開趴片流出

相關新聞

口罩搜尋量暴增496% 熱門品牌排行Off-White連三季奪冠

知名全球時尚搜尋平台Lyst Index公布了2020年第一季的熱門品牌排行榜，第一名再度由Off-White拿下，這也...

輕便又時髦 夏天挑頂「粉彩漁夫帽」再出門吧！

連著幾天好天氣，享受陽光的同時偶爾也是需要適度遮蔽一下，以免髮質、肌膚曝曬過度。外型低調百搭、輕便好攜帶的漁夫帽向來是許...

等到了！「藏壽司」首度進駐竹北 店面2層樓

在台已經有超過20間分店的日本迴轉壽司「藏壽司」，繼新竹巨城、新竹經國路等2間門市後，將首度進駐竹北，於文興路上開設新竹...

丼飯「買1送1」！大河屋進駐南港 滿500送500

隸屬於「米塔集團」旗下的「大河屋」日式料理，自5月起正式進駐南港CityLink，開設第16間門市。店內除推出南港Cit...

給媽咪驚喜 飯店母親節蛋糕花招百出

疫情影響母親節外食可能減少，買一個應景的母親節蛋糕送給媽媽卻是最貼心的作法。今年漢來美食糕餅小舖特別與來自日本的點心名廚聯手設計了一款兼具美味和增強免疫力的蛋糕，裡面添加了健康益菌甜酒釀和枸杞，搭配草莓和濃郁的起司，絕對可以讓全家人都吃得開心又安心。

防疫甜點療癒解憂 米其林主廚精心打造

新冠肺炎疫情當道，漢來海港自助餐廳一年一度的甜點季登場，特別邀請米其林星級甜點名廚平塚牧人攜手漢來海港點心主廚聯名設計一系列防疫系甜點，運用甜酒釀、毛豆、白木耳、旦蕉、大黃根等能增強體力、提升免疫系統的食材來製作甜點，讓消費者能吃出健康，並藉由甜蜜的滋味療癒防疫的緊張心情。

母親節宅家慶祝 漢來外帶餐選擇多

疫情導致宅經濟發威，漢來美食抓準消費形態改變的商機，趁勢推出五星母親節外帶套餐，除提供台式桌菜以及香港米其林粵式桌菜外帶組合外，更推出了西式排餐以及鐵板燒的套餐的選擇，讓想在家裡安心慶祝的家庭，就好像到飯店用餐一樣有多樣的美食可選擇。

夏日性感金色古銅妝 NARS、M.A.C新產品幫你輕鬆搞定

夏天的腳步越來越近，讓人聯想起海洋、沙灘、古銅色肌膚。NARS今年全新推出「金緻誘光」系列商品，就是主打被陽光親吻過的古...

只有4天！吉豚屋3款豬排餐「均一價150元」　現賺59元

來自日本的豬排連鎖餐廳「吉豚屋」，將於5月6日於捷運信義安和站旁開設在台第8間分店。為慶祝開幕，吉豚豬排丼、里肌豬排定食...

全新婚戒設計新人！快閃店進新品牌 台灣設計師加碼贈

六月是結婚旺季，許多務實新人都會趁著六月前的母親節檔期精打細算。日系品牌銀座白石（GINZA DIAMOND SHIRA...

母親節不一定要吃大餐 限量版泰迪熊也能討好媽咪

一年一度母親節即將來臨，今年受到疫情影響，若不方便邀請媽媽上館子吃大餐 ，那就多花點心思幫媽媽挑一件貼心的小禮物，如果媽...

連20天無本土病例 百貨人氣復甦

日前連續六天零確診，加上五一連假展開人潮回流，讓百貨似乎看見曙光，雖然連續7天「加零」破功，但台灣已連續20天無本土病例。百貨業者觀察，民眾更關注的是本土病例是否增加，日前連六零確診讓消費者信心漸漸回復，加上因為疫情悶太久，大家更有意願走出來。連假好天氣加上逢母親節前一周，百貨、購物中心均表示，人潮回流持續熱絡，疫情期間本來空蕩蕩的停車場，在連假回復疫情前假日狀況。

熱門新聞

全台有感！東部海域規模5.9地震 六縣市最大震度達四級

狂洗手戴口罩防疫有成 但後遺症來了

有食譜！ 不用上館子 教你燒3道好菜

一張圖看一周天氣！明五縣市熱爆 周三鋒面近開始變天

殺破狼周運勢／摩羯情感塵埃落定 水瓶轉換新的職務

摔死人後垃圾定點收運仍牛步 「不把清潔員的命當命」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。