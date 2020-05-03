輕便又時髦 夏天挑頂「粉彩漁夫帽」再出門吧！

連著幾天好天氣，享受陽光的同時偶爾也是需要適度遮蔽一下，以免髮質、肌膚曝曬過度。外型低調百搭、輕便好攜帶的漁夫帽向來是許多時尚迷熱愛的造型單品之一，今年春夏也有不少粉彩亮色款式，粉紅、螢光綠、粉藍等配色，就像現榨的果汁或水果糖一樣新鮮討喜！

PRADA的尼龍漁夫帽絕對是標誌性的熱賣商品之一，新款顏色有亮粉紅、粉藍、黃色等，近期在台北101開設的Hyper Leaves限時快閃店中店也推出獨家販售的螢光綠黃色、灰色配黃Logo、黃色配灰Logo等款式。