輕便又時髦 夏天挑頂「粉彩漁夫帽」再出門吧！
連著幾天好天氣，享受陽光的同時偶爾也是需要適度遮蔽一下，以免髮質、肌膚曝曬過度。外型低調百搭、輕便好攜帶的漁夫帽向來是許多時尚迷熱愛的造型單品之一，今年春夏也有不少粉彩亮色款式，粉紅、螢光綠、粉藍等配色，就像現榨的果汁或水果糖一樣新鮮討喜！
PRADA的尼龍漁夫帽絕對是標誌性的熱賣商品之一，新款顏色有亮粉紅、粉藍、黃色等，近期在台北101開設的Hyper Leaves限時快閃店中店也推出獨家販售的螢光綠黃色、灰色配黃Logo、黃色配灰Logo等款式。
Marc Jacobs以70年代風格的Logo布章裝飾漁夫帽，可愛的小汽車畫龍點睛，配上粉紅、粉藍或是彩色花朵印花款，俏皮有型，其中粉藍色還配上宛如雲朵的裝飾，細節巧思讓人超驚喜。而GUCCI之前推出的Psychedelic系列，也有打造一款GG Supreme帆布彩色印花漁夫帽，同樣展現出濃濃的70年代迷幻氛圍。
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