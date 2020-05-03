等到了！「藏壽司」首度進駐竹北 店面2層樓

在台已經有超過20間分店的日本迴轉壽司「藏壽司」，繼新竹巨城、新竹經國路等2間門市後，將首度進駐竹北，於文興路上開設新竹第3間門市，店面也將打造成2層樓的旗艦店型態。

來自日本大阪的藏壽司，創業於1977年，在全世界共有400餘間分店，被視為日本三大迴轉壽司品牌之一。藏壽司於2014年正式登台，目前包括台北、新北、台中、高雄等地均有分店。今年藏壽司也已經陸續在三重捷運路、高雄草衙道等地開設新店面，目前全台累積共有24間分店。不同於其他的迴轉壽司，藏壽司提供「扭蛋抽獎」，每吃5盤，就可憑空盤換取免費抽獎一次，有機會獲得不同的紀念禮物，包括寶可夢、小小兵、黃昏的魚人等明星都曾登場，因此頗受家庭客歡迎。

藏壽司現在於新竹有巨城、經國路等2間門市，而即將開幕的「竹北文興店」，鄰近新竹高鐵站、六家火車站，採2層樓的設計。目前竹北文興店已經入施工狀態，同時也在求職網站開放徵才。隨著藏壽司即將插旗竹北，也讓竹北居民擁有更多、更方便的用餐新選擇。