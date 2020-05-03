丼飯「買1送1」！大河屋進駐南港 滿500送500
隸屬於「米塔集團」旗下的「大河屋」日式料理，自5月起正式進駐南港CityLink，開設第16間門市。店內除推出南港CityLink限定餐點，在5月4日至5月7日期間，指定丼飯可享「買1送1」的優惠，另外還有滿500送500、打卡送秋刀魚等不同開幕優惠。
米塔集團旗下現擁有洋城義大利餐廳、米塔義式廚房、洋朵義式廚坊、集客人間茶館等品牌，大河屋第10個品牌，首店開設於微風南山百貨。店內以日式居酒屋結合屋臺料理為主，推出串燒、丼飯等一系列和式料理。並透過有田燒、名古屋美濃燒等餐具，呈現日式風格。
新開幕的大河屋CityLink南港店，規劃升級版日式屋台情境風，保留大量木製柵欄裝飾，透過傳統薰木裝潢、懷舊紅燈籠點綴，營造出品牌特性。除了多樣的招牌菜色外，店內還提供「日式唐揚雞肉丼」、「醬烤鱸魚丼」等兩款限定料理，另還有炙燒香菇、椒鹽四季豆、唐揚雞肉等等限定串燒菜色。
為慶祝開幕，即日起至5月22日期間，消費滿500元，加送500元品牌優惠券；5月4日至5月7日，點沙朗牛肉丼，即贈送泡菜燒豬（牛）丼；5月23日至5月31日，打卡即贈送炙燒秋刀魚。
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