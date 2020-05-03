丼飯「買1送1」！大河屋進駐南港　滿500送500

疫情影響母親節外食可能減少，買一個應景的母親節蛋糕送給媽媽卻是最貼心的作法。今年漢來美食糕餅小舖特別與來自日本的點心名廚聯手設計了一款兼具美味和增強免疫力的蛋糕，裡面添加了健康益菌甜酒釀和枸杞，搭配草莓和濃郁的起司，絕對可以讓全家人都吃得開心又安心。

2020-05-03 13:27