夏日性感金色古銅妝 NARS、M.A.C新產品幫你輕鬆搞定

夏天的腳步越來越近，讓人聯想起海洋、沙灘、古銅色肌膚。NARS今年全新推出「金緻誘光」系列商品，就是主打被陽光親吻過的古銅色光澤感妝容，而M.A.C也有嶄新的「波光蜜糖金」系列，讓妝感營造出就像套了一層灑落金色陽光的海水濾鏡。

NARS旗下熱賣的3D立體修容餅是這次「金緻誘光」系列的重點商品，換上全新小金盤包裝，霧光、燦光兩種質地各推出4種新顏色，透過薄透的堆疊可以恰到好處調和最完美的光影層次。限量打造的激情過後嫩唇油，同樣也是暖同金、玫瑰金色澤呈現濃郁性感的光澤唇，搭配限量晶鑽眼影粉，閃耀bling bling的海灘妝輕鬆就能完成。這次也特別選擇全球熱銷第一名的#LAGUNA色號推出母親節限量的滿額贈「典藏金燦修容盤」，只送不賣！