夏日性感金色古銅妝 NARS、M.A.C新產品幫你輕鬆搞定
夏天的腳步越來越近，讓人聯想起海洋、沙灘、古銅色肌膚。NARS今年全新推出「金緻誘光」系列商品，就是主打被陽光親吻過的古銅色光澤感妝容，而M.A.C也有嶄新的「波光蜜糖金」系列，讓妝感營造出就像套了一層灑落金色陽光的海水濾鏡。
NARS旗下熱賣的3D立體修容餅是這次「金緻誘光」系列的重點商品，換上全新小金盤包裝，霧光、燦光兩種質地各推出4種新顏色，透過薄透的堆疊可以恰到好處調和最完美的光影層次。限量打造的激情過後嫩唇油，同樣也是暖同金、玫瑰金色澤呈現濃郁性感的光澤唇，搭配限量晶鑽眼影粉，閃耀bling bling的海灘妝輕鬆就能完成。這次也特別選擇全球熱銷第一名的#LAGUNA色號推出母親節限量的滿額贈「典藏金燦修容盤」，只送不賣！
M.A.C的「波光蜜糖金」限量系列以粼粼波光為設計靈感，在金屬蜜糖金主調上點綴海浪濺過的水波紋，光是外觀就充滿夏日的熱情活力感。標誌性的時尚專業唇膏網羅珊瑚橘到莓酒紅色，眼妝則是聚焦今年流行的糖晶粉、烤糖褐系溫柔色彩。另外像是可以打造鏡面光澤肌的波光打亮乳、補水定妝神器Fix+活力水噴霧以及萬能發光身體乳等等，也都換上金屬蜜糖金的限量包裝。
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