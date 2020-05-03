只有4天！吉豚屋3款豬排餐「均一價150元」　現賺59元

來自日本的豬排連鎖餐廳「吉豚屋」，將於5月6日於捷運信義安和站旁開設在台第8間分店。為慶祝開幕，吉豚豬排丼、里肌豬排定食等3款人氣餐點，均一價150元，最高可省59元。另外還有全台門市主餐外帶85折的優惠。

創立已經超過20年的吉豚屋，在全球設有400間以上的門市，累積來客數突破4億人次，乃是日本代表性的豬排丼店。2015年，吉豚屋首度登台，目前在台北和億北車站、誠品信義以及新北三重家樂福等地都開設有分店，提供豬排丼等一系列炸物丼飯。

即將開幕的信義旗艦店，為吉豚屋在台第8間門市，距離捷運信義安和站約1分鐘路程。店內有著日式屋簷設計、吧台服務，並且首度設立「獨立包廂」的用餐環境，另外還有外帶快速取餐區，加速外帶顧客取餐。