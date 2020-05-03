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只有4天！吉豚屋3款豬排餐「均一價150元」 現賺59元
來自日本的豬排連鎖餐廳「吉豚屋」，將於5月6日於捷運信義安和站旁開設在台第8間分店。為慶祝開幕，吉豚豬排丼、里肌豬排定食等3款人氣餐點，均一價150元，最高可省59元。另外還有全台門市主餐外帶85折的優惠。
創立已經超過20年的吉豚屋，在全球設有400間以上的門市，累積來客數突破4億人次，乃是日本代表性的豬排丼店。2015年，吉豚屋首度登台，目前在台北和億北車站、誠品信義以及新北三重家樂福等地都開設有分店，提供豬排丼等一系列炸物丼飯。
即將開幕的信義旗艦店，為吉豚屋在台第8間門市，距離捷運信義安和站約1分鐘路程。店內有著日式屋簷設計、吧台服務，並且首度設立「獨立包廂」的用餐環境，另外還有外帶快速取餐區，加速外帶顧客取餐。
因應防疫，吉豚屋信義旗艦店開幕當日，將以數位直播型態進行開幕儀式。另外5月6日至5月9日期間，「吉豚豬排丼（竹）」、「里肌豬排定食」、「豬排咖哩（竹）」等3款產品，原價各為189～209元，均一特價150元。全台門市自5月起，還連續31天推出外帶折扣，主餐可享85折優惠，亦有塔塔雞排系列新品限時登場。
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