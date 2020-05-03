全新婚戒設計新人！快閃店進新品牌 台灣設計師加碼贈

六月是結婚旺季，許多務實新人都會趁著六月前的母親節檔期精打細算。日系品牌銀座白石（GINZA DIAMOND SHIRAISHI）於遠東SOGO忠孝館為幸福戀人打造為期一個月的甜蜜快閃櫃，即日起起至5月31日止，並特地引進歐洲品牌EXELCO DIAMOND於快閃櫃首次亮相。擅長「未來鑽石」的複合品牌珠寶店JOY COLORi則推出全新設計的Infinity無限和Splendid光彩奪目系列。台灣設計師品牌侍好珠寶（SHEE’S FINE JEWELRY）則主打100%客製化婚戒服務，並加碼法國手工Saint-Louis水晶對杯。

銀座白石獨家引進的歐洲品牌EXELCO DIAMOND系列婚戒將於快閃櫃首次亮相。三大人氣熱銷款中，Elisabeth以比利時王妃命名、交疊配戴形狀有如王冠；Coronet則讓被加冕的女性成為幸福的公主；Le Voile裝飾手工滾珠邊面紗；其中Elisabeth及Le Voile男戒均鑲嵌品牌特色的黑寶石，低調華麗。快閃店活動期間除了購買指定款贈送好禮，滿額更加碼贈送「秘語寶石」戒內鑲鑽乙顆或銀座白石x象印保溫瓶乙個。

JOY COLORi自去年底起獨家引進的品牌Diamond Foundry，為實驗室培育出的「未來鑽石」（Lab-Grown Diamond），訴求環保永續。五月推出的全新Infinity無限系列，戒臂交錯的獨特設計連結於主鑽鑲嵌的位置，如同代表無限的∞莫比烏斯環。Splendid光彩奪目系列則以簡約纖細的戒環襯托主石。兩款設計的主鑽形狀均可以任意選擇經典的明亮式圓形、復古優雅的祖母綠切割、或是近年來好萊塢明星熱愛的橢圓形。