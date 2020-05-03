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全新婚戒設計新人！快閃店進新品牌 台灣設計師加碼贈

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
銀座白石忠孝SOGO快閃櫃EXELCO DIAMOND品牌系列婚戒首次亮相，Le Voile鉑金對戒為明星商品之一。圖／銀座白石提供
銀座白石忠孝SOGO快閃櫃EXELCO DIAMOND品牌系列婚戒首次亮相，Le Voile鉑金對戒為明星商品之一。圖／銀座白石提供

六月是結婚旺季，許多務實新人都會趁著六月前的母親節檔期精打細算。日系品牌銀座白石（GINZA DIAMOND SHIRAISHI）於遠東SOGO忠孝館為幸福戀人打造為期一個月的甜蜜快閃櫃，即日起起至5月31日止，並特地引進歐洲品牌EXELCO DIAMOND於快閃櫃首次亮相。擅長「未來鑽石」的複合品牌珠寶店JOY COLORi則推出全新設計的Infinity無限和Splendid光彩奪目系列。台灣設計師品牌侍好珠寶（SHEE’S FINE JEWELRY）則主打100%客製化婚戒服務，並加碼法國手工Saint-Louis水晶對杯。

銀座白石獨家引進的歐洲品牌EXELCO DIAMOND系列婚戒將於快閃櫃首次亮相。三大人氣熱銷款中，Elisabeth以比利時王妃命名、交疊配戴形狀有如王冠；Coronet則讓被加冕的女性成為幸福的公主；Le Voile裝飾手工滾珠邊面紗；其中Elisabeth及Le Voile男戒均鑲嵌品牌特色的黑寶石，低調華麗。快閃店活動期間除了購買指定款贈送好禮，滿額更加碼贈送「秘語寶石」戒內鑲鑽乙顆或銀座白石x象印保溫瓶乙個。

JOY COLORi自去年底起獨家引進的品牌Diamond Foundry，為實驗室培育出的「未來鑽石」（Lab-Grown Diamond），訴求環保永續。五月推出的全新Infinity無限系列，戒臂交錯的獨特設計連結於主鑽鑲嵌的位置，如同代表無限的∞莫比烏斯環。Splendid光彩奪目系列則以簡約纖細的戒環襯托主石。兩款設計的主鑽形狀均可以任意選擇經典的明亮式圓形、復古優雅的祖母綠切割、或是近年來好萊塢明星熱愛的橢圓形。

侍好珠寶的時髦設計深受許多時尚名人喜愛，品牌更致力於珠寶改件以及專屬珠寶客製設計的服務，其中客製婚戒服務訴求一對一的專業諮詢，讓新人訂製世界上獨一無二的專屬婚戒。即日起凡訂製對戒（訂婚戒與男戒）即贈法國Saint-Louis頂級手工水晶Oxymore系列對杯一組，幾何與簡潔線條層疊，象徵彼此的信誓與堅定。

侍好珠寶提供100%客製婚戒服務，凡訂製對戒加贈法國百年手工水晶Saint-Louis對杯一組。圖／侍好珠寶提供
侍好珠寶提供100%客製婚戒服務，凡訂製對戒加贈法國百年手工水晶Saint-Louis對杯一組。圖／侍好珠寶提供
侍好珠寶提供100%客製婚戒服務，凡訂製對戒加贈法國百年手工水晶Saint-Louis對杯一組。圖／侍好珠寶提供
侍好珠寶提供100%客製婚戒服務，凡訂製對戒加贈法國百年手工水晶Saint-Louis對杯一組。圖／侍好珠寶提供
JOY CORLRi引進的未來鑽石品牌DIAMOND FOUNDRY，新品Infinity無限系列。圖／JOY CORLRi提供
JOY CORLRi引進的未來鑽石品牌DIAMOND FOUNDRY，新品Infinity無限系列。圖／JOY CORLRi提供
全新婚戒設計新人！（左）銀座白石快閃店進新品牌EXELCO DIAMOND，設計歐風。圖／銀座白石提供。（右）台灣設計師品牌侍好珠寶提供訂製服務，加碼贈法國水晶對杯。圖／侍好珠寶提供。
全新婚戒設計新人！（左）銀座白石快閃店進新品牌EXELCO DIAMOND，設計歐風。圖／銀座白石提供。（右）台灣設計師品牌侍好珠寶提供訂製服務，加碼贈法國水晶對杯。圖／侍好珠寶提供。
侍好珠寶提供100%客製婚戒服務，凡訂製對戒加贈法國百年手工水晶Saint-Louis對杯一組。圖／侍好珠寶提供
侍好珠寶提供100%客製婚戒服務，凡訂製對戒加贈法國百年手工水晶Saint-Louis對杯一組。圖／侍好珠寶提供
銀座白石忠孝SOGO快閃櫃即日起至5月31日止限定登場。圖／銀座白石提供
銀座白石忠孝SOGO快閃櫃即日起至5月31日止限定登場。圖／銀座白石提供
JOY CORLRi引進的未來鑽石品牌DIAMOND FOUNDRY，新品Infinity無限系列搭配圓形鑽與鋪鑽戒環，價格店洽。圖／JOY CORLRi提供
JOY CORLRi引進的未來鑽石品牌DIAMOND FOUNDRY，新品Infinity無限系列搭配圓形鑽與鋪鑽戒環，價格店洽。圖／JOY CORLRi提供
JOY CORLRi引進的未來鑽石品牌DIAMOND FOUNDRY，新品Infinity無限系列搭配水滴形主鑽鋪鑽戒環，價格店洽。圖／JOY CORLRi提供
JOY CORLRi引進的未來鑽石品牌DIAMOND FOUNDRY，新品Infinity無限系列搭配水滴形主鑽鋪鑽戒環，價格店洽。圖／JOY CORLRi提供
銀座白石忠孝SOGO快閃櫃EXELCO DIAMOND品牌系列婚戒首次亮相，Coronet鉑金對戒為明星商品之一。圖／銀座白石提供
銀座白石忠孝SOGO快閃櫃EXELCO DIAMOND品牌系列婚戒首次亮相，Coronet鉑金對戒為明星商品之一。圖／銀座白石提供
JOY CORLRi引進的未來鑽石品牌DIAMOND FOUNDRY，新品Infinity無限系列搭配橢圓形主鑽，價格店洽。圖／JOY CORLRi提供
JOY CORLRi引進的未來鑽石品牌DIAMOND FOUNDRY，新品Infinity無限系列搭配橢圓形主鑽，價格店洽。圖／JOY CORLRi提供
JOY CORLRi引進的未來鑽石品牌DIAMOND FOUNDRY，新品Infinity無限系列搭配圓形鑽，價格店洽。圖／JOY CORLRi提供
JOY CORLRi引進的未來鑽石品牌DIAMOND FOUNDRY，新品Infinity無限系列搭配圓形鑽，價格店洽。圖／JOY CORLRi提供
侍好珠寶提供100%客製婚戒服務，凡訂製對戒加贈法國百年手工水晶Saint-Louis對杯一組。圖／侍好珠寶提供
侍好珠寶提供100%客製婚戒服務，凡訂製對戒加贈法國百年手工水晶Saint-Louis對杯一組。圖／侍好珠寶提供
銀座白石忠孝SOGO快閃櫃EXELCO DIAMOND品牌系列婚戒首次亮相，Elisabeth鉑金對戒為明星商品之一。圖／銀座白石提供
銀座白石忠孝SOGO快閃櫃EXELCO DIAMOND品牌系列婚戒首次亮相，Elisabeth鉑金對戒為明星商品之一。圖／銀座白石提供

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