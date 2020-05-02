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輕熟女噴香水別踩3地雷 才不會讓頂級香水變廉價

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
噴灑香水，在適當的距離更有魅力。圖／摘自 pexels
噴灑香水，在適當的距離更有魅力。圖／摘自 pexels

對於年近30、40歲的女性來說，接近成熟又多了一番韻味，無論再怎麼努力的保養，始終能發現跟以往年輕時的自己，有些許的不同。而身上的氣味，也是一種隱形的衣裝，對於成熟又帶著韻味的女性來說，香水在無形之中，可以增加魅力。

在香水的挑選氣味上，大多遵從自己喜歡的香氣為主，但超過35歲的女性，噴灑香水，謹記下面3點「不要」，才不會讓昂貴的香水，也變得廉價。

一、不要貼近肌膚噴灑

香水的噴灑方式，許多人會直接對著手腕、脖子、後頸處噴灑，更怕會無法瞄準對的位置，就會貼近身體的噴灑。這樣的方式會導致香水的味道過於厚重，反而讓身邊的朋友、同事都受不了，不僅沒有魅力，更讓人感到反感。

成熟女性的噴灑香水方式，建議可以維持10～15公分的距離噴灑香水，才不會導致香水太過於集中在某個點，還能增添許多神秘的氣氛。

二、不同調性的香水不要疊擦

許多人都有自己偏好的香水調性，但通常不會只有一瓶或一個牌子的香水，為將自己喜愛的香水，都疊擦在自己的身上，但其實這樣反而容易出現奇怪的味道，絕對是擦香水的大忌。

由於每瓶香水在設計時，通常都有自己獨特的味道，有著不同的前中後調性，如果不能將單一香水的前中後調獨特性展現，疊擦起來，也會讓昂貴香水顯的廉價。

三、香水千萬別噴在腋下

腋下是最容易出汗的部位，許多人在忙碌之後，腋下出了汗，就把香水噴上，想要遮蓋不好的氣味。一位成熟的女性，把腋下汗味加上香水味道，是多麽複雜的感覺，無論是出汗前後，千萬不要這麼做，會把香水與自己的層次降低許多。

香氣對於成熟來說，是一種魅力的象徵。圖／摘自 pexels
香氣對於成熟來說，是一種魅力的象徵。圖／摘自 pexels
將魅力揮灑的最佳選擇，就是懂得如何善用香水增加自我美麗。圖／摘自 pexels
將魅力揮灑的最佳選擇，就是懂得如何善用香水增加自我美麗。圖／摘自 pexels
喜歡的香水有很多瓶，疊擦是大忌。圖／摘自 pexels
喜歡的香水有很多瓶，疊擦是大忌。圖／摘自 pexels

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