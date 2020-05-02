百貨「人」氣復甦 雖連七零破功業者點出信心回復關鍵

日前連續六天零確診，加上五一連假展開人潮回流，讓百貨似乎看見曙光，雖然連續7天「加零」破功，但台灣已連續20天無本土病例。百貨業者觀察，民眾更關注的是本土病例是否增加，日前連六零確診讓消費者信心漸漸回復，加上因為疫情悶太久，大家更有意願走出來。連假好天氣加上逢母親節前一周，百貨、購物中心均表示，人潮回流持續熱絡，疫情期間本來空蕩蕩的停車場，在連假回復疫情前假日狀況。

新光三越指出，全台各店連假來客較前一周假日成長1成，主要成長區域是台南、高雄店舖。南部店成長反彈力道最大，應是受到先前敦睦艦隊確診個案較多、百貨停業消毒影響入店數。近日本土案例無增加，加上母親節前一周採購需求刺激人潮、買氣回流。加上雅詩蘭黛在五一連假當天大手筆推出明星商品「小棕瓶買一送一」，在各店都掀起排隊風潮，成為疫情期間難得一見的百貨風景。

遠百指出，除了有雅詩蘭黛小棕瓶吸客效益外，好天氣也讓民眾更願意戴著口罩出門轉換心情，另外，Apple推出新機帶動下，吸引果迷搶鮮體驗購買。遠百餐飲協理陳佑任指出，隨著台灣疫情穩定受控制，很明顯消費者信心漸漸恢復、願意走出來，連假期間餐飲人潮回流2～3成，像是A13鼎泰豐、Lady Ｍ都在排隊，鼎泰豐甚至人潮排到門外。

陳佑任強調，民眾雖然外出但也認真防疫，排隊戴口罩、保持人身距離都會乖乖遵守，餐廳各種防疫程序也不馬虎，甚至大型餐廳都把座位數砍半，只收一半客人。台灣民眾防疫素質很高，該防疫就認真防疫，該出來為台灣拚經濟就拚經濟。

SOGO指出，以台北店來看，很明顯的感受到人流增加，比疫情嚴峻時有多達3成的人流增加。加上適逢母親節促銷，國際精品、化妝品、家電、床墊、超市餐飲及屬於年輕族群的流行服飾，均全數拉抬，表現較前幾個月有10%成長。但要回復疫情前的榮景，仍需更多零確診的好消息，才能帶動消費信心回流。