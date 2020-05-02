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吳亦凡搭了LV新款腰包有點好看 該不會明天就缺貨了吧
路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）一口氣推出了3個系列的男士包款，都是潮流炫目的設計感，品牌好友吳亦凡搶先選用了Gaston Labels腰包款，穿搭出他一貫的帥痞子風格。
近日因是否取代羅志祥成為「創造營2020」節目導師而成為話題的吳亦凡，身上的Gaston Labels翻玩自路易威登經典元素，用品牌皮革標籤拼接帆布或皮革，向熱愛收藏行李箱貼紙的第三代傳人嘉士頓．路易威登（Gaston Louis Vuitton）和品牌經典硬箱工藝致敬，也重新演繹了男性休閒摩登風格，側背包、後背包也在帥氣中講究實用設計。
Nylon Camouflage系列則將永不退流行的迷彩圖樣和品牌monogram結合，援引女裝的日式紮染工藝設計，結合尼龍材質，卡其色、藍色迷彩圖紋使得Keepall旅行袋和Christopher後背包經典輪廓煥發嶄新風采，洗鍊有型。Damier Graphite Utility向正裝輪廓靠攏卻相對活潑，以Damier Graphite帆布、牛皮飾邊打造全新都會系列，品味奢華同時展現休閒風尚，包括公事包、後背包、信差包以及小型皮件例如手機袋、手拿包、零錢包等，完整了當代男性在日常生活中各種用度的包款。
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