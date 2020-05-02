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吳亦凡搭了LV新款腰包有點好看 該不會明天就缺貨了吧

聯合報 / 記者楊詩涵/即時報導
路易威登推出Nylon Camouflage迷彩系列，以及吳亦凡選用的Gaston Labels系列新包款。圖／LV提供
路易威登推出Nylon Camouflage迷彩系列，以及吳亦凡選用的Gaston Labels系列新包款。圖／LV提供

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）一口氣推出了3個系列的男士包款，都是潮流炫目的設計感，品牌好友吳亦凡搶先選用了Gaston Labels腰包款，穿搭出他一貫的帥痞子風格。

近日因是否取代羅志祥成為「創造營2020」節目導師而成為話題的吳亦凡，身上的Gaston Labels翻玩自路易威登經典元素，用品牌皮革標籤拼接帆布或皮革，向熱愛收藏行李箱貼紙的第三代傳人嘉士頓．路易威登（Gaston Louis Vuitton）和品牌經典硬箱工藝致敬，也重新演繹了男性休閒摩登風格，側背包、後背包也在帥氣中講究實用設計。

Nylon Camouflage系列則將永不退流行的迷彩圖樣和品牌monogram結合，援引女裝的日式紮染工藝設計，結合尼龍材質，卡其色、藍色迷彩圖紋使得Keepall旅行袋和Christopher後背包經典輪廓煥發嶄新風采，洗鍊有型。Damier Graphite Utility向正裝輪廓靠攏卻相對活潑，以Damier Graphite帆布、牛皮飾邊打造全新都會系列，品味奢華同時展現休閒風尚，包括公事包、後背包、信差包以及小型皮件例如手機袋、手拿包、零錢包等，完整了當代男性在日常生活中各種用度的包款。

Damier Graphite Utility信差包，76,500元。圖／LV提供
Damier Graphite Utility信差包，76,500元。圖／LV提供
吳亦凡詮釋Gaston Lables系列Disco腰包，74,000元。圖／LV提供
吳亦凡詮釋Gaston Lables系列Disco腰包，74,000元。圖／LV提供
Nylon Camouflage迷彩Soft Trunk側背包，13萬8,000元。圖／LV提供
Nylon Camouflage迷彩Soft Trunk側背包，13萬8,000元。圖／LV提供
Gaston Labels系列Disco後背包，79,500元。圖／LV提供
Gaston Labels系列Disco後背包，79,500元。圖／LV提供
Gaston Labels系列Disco腰包，74,000元。圖／LV提供
Gaston Labels系列Disco腰包，74,000元。圖／LV提供
Gaston Labels系列信差包，64,500元。圖／LV提供
Gaston Labels系列信差包，64,500元。圖／LV提供
Nylon Camouflage系列Keepall手袋，89,500元。圖／LV提供
Nylon Camouflage系列Keepall手袋，89,500元。圖／LV提供
吳亦凡詮釋Gaston Lables系列Disco腰包，74,000元。圖／LV提供
吳亦凡詮釋Gaston Lables系列Disco腰包，74,000元。圖／LV提供
LV Damier Graphite Utility系列包款完整了都會男性的各式場合需求。圖／LV提供
LV Damier Graphite Utility系列包款完整了都會男性的各式場合需求。圖／LV提供

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