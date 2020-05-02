吳亦凡搭了LV新款腰包有點好看 該不會明天就缺貨了吧

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）一口氣推出了3個系列的男士包款，都是潮流炫目的設計感，品牌好友吳亦凡搶先選用了Gaston Labels腰包款，穿搭出他一貫的帥痞子風格。

近日因是否取代羅志祥成為「創造營2020」節目導師而成為話題的吳亦凡，身上的Gaston Labels翻玩自路易威登經典元素，用品牌皮革標籤拼接帆布或皮革，向熱愛收藏行李箱貼紙的第三代傳人嘉士頓．路易威登（Gaston Louis Vuitton）和品牌經典硬箱工藝致敬，也重新演繹了男性休閒摩登風格，側背包、後背包也在帥氣中講究實用設計。