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母親節送禮買這些！網購「空氣清淨機、掃地機器人、懶人小家電」業績最旺

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
多功能三合一早餐機，原價2,980元、Yahoo奇摩拍賣特價1,880元。圖／Yahoo奇摩拍賣提供
多功能三合一早餐機，原價2,980元、Yahoo奇摩拍賣特價1,880元。圖／Yahoo奇摩拍賣提供

母親節送禮什麼最夯？根據Yahoo奇摩購物中心最新公布的10大熱銷家電排行榜顯示，防疫家電、家事神器、紓壓家電最受歡迎，號稱「拯救家庭必備3機神器」的掃地機器人、洗脱烘機、洗碗機也在母親節前夕爆發買氣；friDay購物統計媽媽最愛禮物的第一名則由Dyson吹風機奪下。

今年受疫情影響，空氣清淨機、紫外線殺菌機、感應洗手機、掛燙機等防疫家電紛紛登上Yahoo奇摩購物中心10大熱銷家電排行榜，成為新興熱門禮，紓壓系家電如咖啡機、音響、吹風機、電捲棒、按摩家電等也因母親節再登熱銷榜。掃地機器人今年以掃拖合一機款為主流，而且價格漸趨親民化、選擇多元，帶動Yahoo奇摩拍賣銷量月成長1.3倍

Yahoo奇摩拍賣近期「早餐機」關鍵字熱搜暴增近30倍，「紅豆餅機」熱搜成長20倍，可見能同時處理烘烤、蒸煮、煎或煮咖啡的多功懶人小家電正夯。功能不斷進化的點心機近期受居家防疫及母親節送禮需求影響，在Yahoo奇摩超級商城業績月成長1.5倍。

今年適逢農曆閏4月，民間習俗出嫁的女兒會準備豬腳、豬腳麵線為父母添福增壽保平安，也成為今年母親節新興送禮選項。Yahoo奇摩購物中心豬腳及麵線業績月成長1.2倍，較去年成長超過31倍，熱銷TOP 3為單周熱銷破百組的「海鴻好運豬腳麵線組」、60年老店「林家萬巒豬腳」、客家傳世的「熊家萬巒豬腳」，平均客單價約落在880元上下。Yahoo奇摩購物中心即日起至5月10日「感謝媽咪」指定商品限時下殺5折起，5月30日前閏4月豬腳399元起。

friDay購物4月份豬腳整體銷量較前一個月增加近10倍，其中「林家豬腳」以月銷量超過2,000組居冠，漢來飯店添福添壽豬腳＋麵線禮盒銷量也成長近5成。friDay購物5月10日前推出「寵媽樂購節」活動下殺38折起，消費滿520元可參加輝葉按摩椅抽獎。

母親節檔期少不了的蛋糕，ihergo愛合購今年整體銷售較去年翻漲8.8倍，創近年新高，估計是受到新冠肺炎疫情影響，使得許多原本計畫到飯店、餐廳吃大餐的消費者，改為選擇網購蛋糕替媽咪過節，業績成長最多的單品包括「LS手作－蘋果狂想曲之蘋果塔」單入免運747元、業績飆升4.7倍，「亞尼克－巴斯克生起司」業績增加3倍以上，「艾波索－極光醇黑巧克力蛋糕」業績成長1倍；在熱銷價位部分，平價款的卷類及長條形蛋糕以單條250～300元最熱賣，精緻唯美的6吋圓形蛋糕或派塔以單顆600～700 元最受歡迎。

LS手作－蘋果狂想曲之蘋果塔6吋，ihergo愛合購售價747元。圖／愛合購提供
LS手作－蘋果狂想曲之蘋果塔6吋，ihergo愛合購售價747元。圖／愛合購提供
Yahoo奇摩拍賣5月10日前推出「獻愛媽咪3折起」活動，精選女裝鞋包、美妝保養、居家美食、3C周邊等好物快閃驚喜價，消費滿99元享萊爾富超取0元免運。圖／Yahoo奇摩拍賣提供
Yahoo奇摩拍賣5月10日前推出「獻愛媽咪3折起」活動，精選女裝鞋包、美妝保養、居家美食、3C周邊等好物快閃驚喜價，消費滿99元享萊爾富超取0元免運。圖／Yahoo奇摩拍賣提供
HITACHI日立12.5KG變頻滾筒洗脫烘洗衣機，原價74,900元、Yahoo奇摩購物中心即日起至5月31日特價67,410元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
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Yahoo奇摩購物中心5月30日前推出閏4月豬腳399元起。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
Yahoo奇摩購物中心5月30日前推出閏4月豬腳399元起。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
亞尼克 X BT21聯名草莓多多生乳捲，ihergo愛合購2入售價995元、7入售價2,346元。圖／愛合購提供
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母親節 疫情

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