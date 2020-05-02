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寵愛媽咪衝一波！藥妝店「母親節限時優惠」首推逆齡保養、防曬
下周日（5月10日）就是母親節，就算防疫當前、陪媽媽在家裡吃吃喝喝更安心，但母親節禮物還是不能少！藥妝店祭出多項限時優惠，屈臣氏有700件商品任挑任選第2件2折，康是美推出近200組限量超值禮盒及滿千送百優惠，Tomod’s則有眾多商品加1元多1件，不論是幫媽媽挑選禮物或是自己採買夏季美妝保養都值得買一波。
康是美「最愛女人節」活動即日起至5月12日集結保健食品、醫美、面膜、美髮、小家電等近200組限量禮盒，並推出滿千送百優惠，活動期間每周二刷中信卡消費滿888元送100元現金折價券、單筆最高送500元現金折價券，每周六刷國泰卡全店單筆消費滿888元送100元現金折價券，每周日臉部及身體保養、醫美、彩妝、面膜、髮類、Lohas單筆消費滿888元送100元現金折價券； 5月2日、5月8日、5月9日消費不限金額可享88折。
Tomod’s「寵愛媽咪無極限」活動即日起至5月27日推出眾多商品加1元多1件，消費滿199元送50元購物抵用券；活動期間花王旗下的蜜妮、逸宣秀、絲逸歡、莉婕、蕾妮雅、一匙靈、美舒律等品牌消費滿199元就送限量刮刮卡一張、送完為止，有機會把價值3,750元的Panasonic溫熱離子美容導入儀帶回家。
屈臣氏即日起至5月27日祭出700件商品任挑任選第2件2折，寵i會員獨享防曬、抗痘、面膜、女性除毛刀、制汗爽身等全品項消費滿388元送10,000點優惠，醫美品牌加碼消費滿2,800元送300元商品抵用券。
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