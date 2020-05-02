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Hello Kitty主題房來了！知本金聯世紀酒店限量開賣
台東知本金聯世紀酒店與台灣三麗鷗合作推出Hello Kitty主題房，並宣佈即日起開始接受預訂，5月31日前入住，再送晚餐及台東火車站來回接駁。甫開賣就在網路造成話題，業者在大廳設有Hello Kitty專屬的商品櫃，以及可與Hello Kitty合照的大面網美打卡牆。
知本金聯世紀酒店與三麗鷗攜手， 全新亮相的Hello Kitty主題房是專為Hello Kitty粉絲設計，並加入許多台東當地元素，每間裝潢風格不同，房型涵蓋2~4人房，每房約13~15坪，空間寬闊。
換上浴衣的Kitty，搭配淡雅的日式紋樣背景，繽紛的花紋色塊點綴，成熟又不失活潑，客房內彩繪掛畫及專屬設計的特製抱枕，則是吸睛焦點，入住主題房的賓客還能享有酒店專屬的Hello Kitty期間限定紀念品。
來到知本肯定得泡湯緩解疲憊。知本金聯世紀酒店可享知本美人湯，還有270度露天環景風呂，感受山間微風，療癒身心後，有Hello Kitty的陪伴進入幸福夢境。
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