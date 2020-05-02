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南韓碧昂絲Ailee李藝真 幾何珠寶混搭 大秀春日活力

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
「鐵肺女王」Ailee李藝真近日除確定演出真人秀，還配戴幾何珠寶為時尚雜誌拍攝時裝大片。圖 / Qeelin提供。
「鐵肺女王」Ailee李藝真近日除確定演出真人秀，還配戴幾何珠寶為時尚雜誌拍攝時裝大片。圖 / Qeelin提供。

有「鐵肺女王」和「南韓碧昂絲」之稱的美籍韓裔歌手Ailee李藝真，近日又有新動態。除確定演出真人秀節目「Good Girl」，更搭配上幾何造型的Qeelin珠寶大玩混搭風，拍攝韓國時尚雜誌，一展走跳活力！

除有〈Heaven〉、〈I will show you〉等多首膾炙人口的金曲，Ailee李藝真更曾在2016年因演唱「孤單又燦爛的神－鬼怪」主題曲〈像初雪般走向你〉，展現誇張的爆發力與渲染力。近期她則為韓國時尚雜誌拍攝了一系列時尚大片，除了換上帶有春夏斑斕色彩圖案的輕快時裝，更戴上大量珠寶品牌Qeelin的Wulu系列珠寶，包含戒指、耳環、手環，大膽展現混搭衝突造型。

Wulu的設計靈感來自東方的「葫蘆」，Qeelin則以抽象的線條還原了葫蘆的「8」字型，這些珠寶無不具備了幾何、流暢的造型趣味，同時藉由鑲嵌上鑽石，不同色彩的半寶石與礦石，呈現配戴者多變、多層次的豐富精采人生。

Ailee李藝真在雜誌上呈現強烈的混搭風格，並以明快色彩帶來春日鮮明能量。圖 / 翻攝自Legend畫報。
Ailee李藝真在雜誌上呈現強烈的混搭風格，並以明快色彩帶來春日鮮明能量。圖 / 翻攝自Legend畫報。
Qeelin，Petite Wulu白金鑲鑽與紅寶石戒指，41,000元。圖 / Qeelin提供。
Qeelin，Petite Wulu白金鑲鑽與紅寶石戒指，41,000元。圖 / Qeelin提供。

珠寶 韓國

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