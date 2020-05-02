南韓碧昂絲Ailee李藝真 幾何珠寶混搭 大秀春日活力

有「鐵肺女王」和「南韓碧昂絲」之稱的美籍韓裔歌手Ailee李藝真，近日又有新動態。除確定演出真人秀節目「Good Girl」，更搭配上幾何造型的Qeelin珠寶大玩混搭風，拍攝韓國時尚雜誌，一展走跳活力！

除有〈Heaven〉、〈I will show you〉等多首膾炙人口的金曲，Ailee李藝真更曾在2016年因演唱「孤單又燦爛的神－鬼怪」主題曲〈像初雪般走向你〉，展現誇張的爆發力與渲染力。近期她則為韓國時尚雜誌拍攝了一系列時尚大片，除了換上帶有春夏斑斕色彩圖案的輕快時裝，更戴上大量珠寶品牌Qeelin的Wulu系列珠寶，包含戒指、耳環、手環，大膽展現混搭衝突造型。