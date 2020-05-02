白蘭氏攜手11家通路 消費滿288即抽SAMSUNG摺疊機

據調查指出，平均每4位就有1位媽媽表示壓力大，媽媽們的壓力來源分別為「自身/家人健康」、「家庭開銷」、「睡眠不足」及「家務瑣事」；再加上近期的新冠疫情，更讓媽媽壓力指數大增。白蘭氏在母親節檔期推出「晶亮好美麗」組合，包括護補顏值的「頂級官燕窩」，及舒緩放鬆的「葉黃素精華飲系列」，是送禮貼心選項。

受疫情影響，許多企業宣布啟動居家辦公或異地辦公，也有學校宣布停課或讓孩子在家自主學習，讓媽媽負擔更沉重。白蘭氏「頂級官燕窩」嚴選頂級燕盞為食材，並通過超過140道嚴謹檢測，不僅能夠滋補養顏，口感也豐富滑順，孕前、產後飲用還能提高孕婦與寶寶的保護力。

此外，在黑暗中追劇、滑手機享受屬於自己的me time，是多數媽媽的作息常態，白蘭氏「強化型金盞花葉黃素精華飲」，添加來自日本的關鍵蝦紅素4mg，萃取自自我保護力高的紅藻提升人體保護力，以及莓類黑鑽石黑醋栗提升舒適感；其中，蝦紅素的保護力是葉黃素的5到10倍，據日本藤田保健大學研究結果指出，連續28天攝取4mg蝦紅素讓呵護有感，口感與營養滿分的蝦紅素萃取自紅藻，吃素的媽媽也可以安心享用。

此外，白蘭氏與家樂福、大潤發及全聯等11家通路，聯手祭出母親節超優惠組合，即日起至5月27日於指定通路消費滿288元，上網登錄發票即抽SAMSUNG最新摺疊機、Dyson吹風機等豐富好禮。