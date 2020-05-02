ShopBack X Apple官網限時獨家加碼！最高3.5%現金回饋

如果想要趁母親節讓媽咪成為果粉，別錯過購物現金回饋網ShopBack與Apple官網的獨家限時加碼，即日起至5月11日透過ShopBack前往Apple官網購買商品，可享最高3.5%現金回饋（原本最高為1%）。

ShopBack表示，最近宅在家的人變多，不論是在家上班或是待在家裡追劇、上網打電動，時間久了許多人都想要把家中的3C商品汰舊換新，或是把旅遊經費用來升級設備。這次ShopBack與Apple官網的獨家限時加碼活動，除了最新發表的iPhone SE之外，包括被暱稱為三眼怪的iPhone 11 Pro、AirPods Pro等都有3.5%的現金回饋。

今年499元吃到飽的電信合約陸續到期，如果不想要綁電信長約換新手機，剛好可以趁這一波限時加碼入手。以iPhone 11 Pro 64GB售價35,900元計算，透過ShopBack購買可享3.5%現金回饋，現賺1,256元，如果搭配指定信用卡分期零利率，加上最高3.5％刷卡現金回饋，總共可省下2,512元，相當於用93折在官網入手。