聽新聞
test
0:00 / 0:00

「帥氣人妻」孟耿如、柯佳嬿秀短靴 Angelababy穿過膝靴變身無敵腿精

聯合報 / 記者楊詩涵/即時報導
柯佳嬿穿著墨綠色長版西裝搭襯Christian Louboutin Levitibootie黑色造型鞋跟短靴，展現帥氣風格。圖／Christian Louboutin提供
柯佳嬿穿著墨綠色長版西裝搭襯Christian Louboutin Levitibootie黑色造型鞋跟短靴，展現帥氣風格。圖／Christian Louboutin提供

漂亮造型出自視冷熱於無物的氣勢，靴款並非冬日專屬，近日孟耿如、柯佳嬿都以黑色Christian Louboutin靴款搭襯服裝，在柔美中展現「帥氣人妻」的個性美，鏤空造型的鞋跟也讓黑色鞋身有了亮點。

新手人妻孟耿如一臉甜蜜，穿著水藍色的STELLA McCARTNEY服裝，不規則飾邊帶來層疊的浪漫感，她搭配Qeelin耳環和Christian Louboutin Levitibootie黑色造型鞋跟短靴，清新優雅。柯佳嬿則是以墨綠色長版西裝、短裙的俐落，搭配同款Levitibootie 黑色造型鞋跟短靴，露出美腿更顯修長比例。而A-Lin在先前個人演唱會上，選擇相同鞋跟造型的Courtain Love Strass流蘇水鑽晚宴鞋，打造出華麗的舞台效果。

2020春夏Christian Louboutin以Levitation系列呼應摘星之旅的創作概念，鞋跟來自專利有機玻璃，營造猶如懸浮半空的錯覺，搭襯銀色金屬細節表現太空之旅的未來感，鞋面採用黑色小牛皮或絲絨製成， 除了短靴款外，亦有長靴、基本款及露趾繫帶高跟涼鞋。Angelababy則是在節目中穿上STUART WEITZMAN的黑色suede tieland過膝長靴，纖瘦身形簡直達到靴、腿合一的腿精境界；趙薇上節目時也以STUART WEITZMAN黑色彈性麂皮suede winslet pearl長靴，搭襯FENDI的斗篷洋裝，展現她向來桀驁不馴的帥氣。

A Lin款 Christian Louboutin Courtain Love Strass流蘇水鑽造型鞋跟晚宴鞋，價格店洽。圖／Christian Louboutin提供
A Lin款 Christian Louboutin Courtain Love Strass流蘇水鑽造型鞋跟晚宴鞋，價格店洽。圖／Christian Louboutin提供
A Lin穿著Christian Louboutin Courtain Love Strass流蘇水鑽造型鞋跟晚宴鞋打造舞台裝。圖／Christian Louboutin提供
A Lin穿著Christian Louboutin Courtain Love Strass流蘇水鑽造型鞋跟晚宴鞋打造舞台裝。圖／Christian Louboutin提供
孟耿如穿著Christian Louboutin Levitibootie黑色造型鞋跟短靴，搭配STELLA McCARTNEY水藍色服裝和Qeelin耳環。圖／Christian Louboutin提供
孟耿如穿著Christian Louboutin Levitibootie黑色造型鞋跟短靴，搭配STELLA McCARTNEY水藍色服裝和Qeelin耳環。圖／Christian Louboutin提供
趙薇穿FENDI斗篷洋裝搭配黑色彈性麂皮STUART WEITZMAN suede winslet pearl長靴上電視節目。圖／STUART WEITZMAN提供
趙薇穿FENDI斗篷洋裝搭配黑色彈性麂皮STUART WEITZMAN suede winslet pearl長靴上電視節目。圖／STUART WEITZMAN提供
孟耿如、柯佳嬿選搭Levitibootie黑色造型鞋跟短靴，46,500元。圖／Christian Louboutin提供
孟耿如、柯佳嬿選搭Levitibootie黑色造型鞋跟短靴，46,500元。圖／Christian Louboutin提供
Angelababy曾在晚會活動中穿了STUART WEITZMAN的黑色suede tieland過膝長靴。圖／STUART WEITZMAN提供
Angelababy曾在晚會活動中穿了STUART WEITZMAN的黑色suede tieland過膝長靴。圖／STUART WEITZMAN提供

太空 演唱會 西裝

延伸閱讀

婚後甜蜜亮相 孟耿如不想被稱「黃太太」

孟耿如曝童年陰影 經工地被偷摸腿轉身聽到「嘿嘿」

2016年陷低潮 柯佳嬿靠奪視后走出來

李子維、黃雨萱圓夢！伍佰真人獻唱「想見你」穿越神曲

相關新聞

周杰倫「Mr.J義法廚房」5月底熄燈 「13年回憶終結」

周杰倫「Mr.J」餐廳在官方臉書貼出「因租約到期，Mr.J義法廚房北醫店將營運至2020/05/31(日)止」，消息一出...

廚浴臥都在書店如劏房 林榮基：銅鑼灣其實是台灣人開

1994年創立香港銅鑼灣書店的林榮基，2015年遭「賣政治禁書」罪名被抓，書店隨後遭清空。去年林榮基移居台灣，經由群眾募...

「帥氣人妻」孟耿如、柯佳嬿秀短靴 Angelababy穿過膝靴變身無敵腿精

漂亮造型出自視冷熱於無物的氣勢，靴款並非冬日專屬，近日孟耿如、柯佳嬿都以黑色Christian Louboutin靴款搭...

星級飯店找出路 旅展、閃購、特賣會不間斷

疫情下，海外商旅客不來，國內旅客少會進住商務飯店，都會型的星級飯店經營更形困難；也因此，各種創意「賣房」紛紛出爐，閃購、...

亮白抗老一罐搞定！貴婦必用雅詩蘭黛絕世花秘淨白系列

夏天高溫潮濕天氣到來，艷陽是最考驗肌膚的時刻，亞洲女性都追求美白課題，但上了年紀，抗老保養更是無法抽離，想要每種效果都到...

「華泰鴨箱寶」第二彈！母親節限定料理「中西軍」比拚

繼華泰王子大飯店九華樓推出「華泰鴨香寶」一鴨三吃外帶餐盒，掀起美食圈話題後，館內驢子餐廳與九華樓再推一場「中西軍」母親節...

一身香奈兒 金高銀展現隨性居家風情

韓國人氣男星李敏鎬退伍回歸演藝圈、與金高銀主演的電視劇《The King：永遠的君主》，日前開播人氣暴衝，「高級臉」的女星金高銀更登上5月份韓國女性時尚雜誌封面，為新戲做足宣傳。身為香奈兒品牌大使的她，自然全身穿戴香奈兒，除了經典斜紋軟呢洋裝、她也以襯衫牛仔褲展現隨性自然的居家風情，手上的J12腕表與COCO CRUSH珠寶倒是都沒少過；除了展現設計的百搭性、也讓人見識到讓人以為貴氣的高級感珠寶腕表，也能隨性融入生活的自在自然感。

Fashion價值永恆／CHANEL 香奈兒雙色鞋 走出俏麗女人味

說到香奈兒經典商品，除了2.55、Classic Flap等包款之外，雙色鞋絕對是另一大擁有許多死忠支持者的單品。今年品牌在春夏系列推出的雙色鞋，呼應藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）強調的雋永優雅細膩品味，透過波浪狀的線條搭配腳踝繫帶，呈現更俏麗的女人味。

保衛媽媽／燦坤加1元送好禮 全國電子送現金折價券

母親節快到了，送媽媽天天都用得上的東西更有誠意！燦坤與全國電子都有相關優惠活動。

HOLA 攜手迪士尼皮克斯 生活工場 聯名Hello Kitty

兒時陪伴長大的動畫明星，總能喚醒大人們心底那塊珍藏的童心。連鎖家居通路HOLA攜手迪士尼皮克斯，生活工場則揪來經典Hello Kitty，展開一波聯名商機。

植萃美膚聖品 ANNA SUI、資生堂、innisfree迎夏日

柑橘、納豆、薄荷、昆布等許多人都愛吃的食材，也能成為保養品？透過科技的萃取，專做植萃保養的品牌，也從食材提煉分析，找出對肌膚保養有益的成分，打造全新的保養品。

鐘表戰疫 百年靈新品搶攻 勞力士、芝柏、雅典傳復產

2020年疫情衝擊全球產業，有表王之稱的勞力士（Rolex）曾於3月17日宣布關廠10天，但已延長至今約45天。近期國外鐘表網站WatchPro報導指出，勞力士發出聲明，有望於近日復工，將產能重新上線。

熱門新聞

到全聯買鱈魚香絲一次13包才有折扣 內行網友曝原因

自費檢驗COVID-19 台北榮總今起提供服務

台中百貨公司人潮爆滿 網友：有疫情已過的感覺

被罵翻！台東猴子山人潮示警 1968急改為小野柳風景區

影╱台南不見遊客 黃偉哲:只要列入警示毀掉很快

影／悶太久出遊象鼻岩爆人潮限百人 遊客大排長龍叫苦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。