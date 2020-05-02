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「帥氣人妻」孟耿如、柯佳嬿秀短靴 Angelababy穿過膝靴變身無敵腿精
漂亮造型出自視冷熱於無物的氣勢，靴款並非冬日專屬，近日孟耿如、柯佳嬿都以黑色Christian Louboutin靴款搭襯服裝，在柔美中展現「帥氣人妻」的個性美，鏤空造型的鞋跟也讓黑色鞋身有了亮點。
新手人妻孟耿如一臉甜蜜，穿著水藍色的STELLA McCARTNEY服裝，不規則飾邊帶來層疊的浪漫感，她搭配Qeelin耳環和Christian Louboutin Levitibootie黑色造型鞋跟短靴，清新優雅。柯佳嬿則是以墨綠色長版西裝、短裙的俐落，搭配同款Levitibootie 黑色造型鞋跟短靴，露出美腿更顯修長比例。而A-Lin在先前個人演唱會上，選擇相同鞋跟造型的Courtain Love Strass流蘇水鑽晚宴鞋，打造出華麗的舞台效果。
2020春夏Christian Louboutin以Levitation系列呼應摘星之旅的創作概念，鞋跟來自專利有機玻璃，營造猶如懸浮半空的錯覺，搭襯銀色金屬細節表現太空之旅的未來感，鞋面採用黑色小牛皮或絲絨製成， 除了短靴款外，亦有長靴、基本款及露趾繫帶高跟涼鞋。Angelababy則是在節目中穿上STUART WEITZMAN的黑色suede tieland過膝長靴，纖瘦身形簡直達到靴、腿合一的腿精境界；趙薇上節目時也以STUART WEITZMAN黑色彈性麂皮suede winslet pearl長靴，搭襯FENDI的斗篷洋裝，展現她向來桀驁不馴的帥氣。
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