「帥氣人妻」孟耿如、柯佳嬿秀短靴 Angelababy穿過膝靴變身無敵腿精

漂亮造型出自視冷熱於無物的氣勢，靴款並非冬日專屬，近日孟耿如、柯佳嬿都以黑色Christian Louboutin靴款搭襯服裝，在柔美中展現「帥氣人妻」的個性美，鏤空造型的鞋跟也讓黑色鞋身有了亮點。

新手人妻孟耿如一臉甜蜜，穿著水藍色的STELLA McCARTNEY服裝，不規則飾邊帶來層疊的浪漫感，她搭配Qeelin耳環和Christian Louboutin Levitibootie黑色造型鞋跟短靴，清新優雅。柯佳嬿則是以墨綠色長版西裝、短裙的俐落，搭配同款Levitibootie 黑色造型鞋跟短靴，露出美腿更顯修長比例。而A-Lin在先前個人演唱會上，選擇相同鞋跟造型的Courtain Love Strass流蘇水鑽晚宴鞋，打造出華麗的舞台效果。