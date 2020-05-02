星級飯店找出路 旅展、閃購、特賣會不間斷
疫情下，海外商旅客不來，國內旅客少會進住商務飯店，都會型的星級飯店經營更形困難；也因此，各種創意「賣房」紛紛出爐，閃購、特賣會、線上旅展接力不斷上場，消費者不妨趁此時購券撿便宜，也是對喜愛品牌的一種支持與鼓勵。
4月起，力麗觀光、福容、老爺三大連鎖飯店品牌已推出一波線上旅展。5月第二波線上促銷，星級飯店玩法更新奇，像是台北W飯店推出「2020年最不可思議的白日夢游線上市集」，全館通用商品禮券、自助餐券、SPA療程體驗券、住宿券，各項優惠5折起，意指「優惠如同美夢成真般地不可思議！」優惠至5月18日，售完為止。
涵碧樓觀察，今年春酒多數取消，不少企業改贈員工餐券，因此，即日起至6月20日在官網推出「涵碧樓2020線上旅展」，包括餐券、SPA專案與紅茶禮盒等產品，吸引不少公司行號購券送員工，除可替代春酒活動，餐券也可彈性安排日期使用。旅展詢問度最高的是「平日午茶雙人券」1,500元，購買5張再贈1張平日單人下午茶券。另外，餐廳也聯合推出1,800元的美饌通用券，可折抵館內餐廳消費，假日不加價，滿額再加贈下午茶券。
疫情趨緩，雲朗觀光也於5月5日起推出「HIGH FIVE購物節」，鼓勵民眾先購買優惠住宿券，或趁平日「分流旅行」安心出遊。集團集合旗下四大品牌飯店：君品酒店台北、雲品溫泉酒店日月潭、翰品酒店(花蓮、新莊、桃園、高雄)、兆品酒店(台中、嘉義)，首次推出「2020雲朗平日聯合住宿券」，每張1,799元，共有8間飯店供選擇，期間限定銷售至5月9日。
台北美福大飯店即起至5月10日主打線上旅展，彩匯自助餐廳「平日午餐單人券」平均每人1,240元，另有「超值美食通用券」56折，可任選館內四大特色餐廳，每張2,380元，購買三張再加贈價值1,078元的「彩匯平日下午餐券一張」。同步推出「周末限定禮遇升等住宿券」，每張35折優惠價6,999元（原價20,086元）。
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