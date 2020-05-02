亮白抗老一罐搞定！貴婦必用雅詩蘭黛絕世花秘淨白系列

夏天高溫潮濕天氣到來，艷陽是最考驗肌膚的時刻，亞洲女性都追求美白課題，但上了年紀，抗老保養更是無法抽離，想要每種效果都到位，就會漸漸累積化妝台上的瓶瓶罐罐。

雅詩蘭黛在2018年就首推了「白金級晶鑽淨白系列」，許多貴婦立刻圈粉，在小紅書更登上了熱搜榜。2020年將再升級的「白金級絕世花秘淨白系列」問世，結合頂級科技，將美白、抗老，提升至最高規格，讓妳兼具抗老與亮白的保養體驗。

雅詩蘭黛新推出白金級絕世花秘淨白精粹，質地輕盈好吸收，更添加珍稀花萃「白馨晚香玉」，白馨晚香玉一年僅開40天的花期，必須夜間人工採集，再以雅詩蘭黛科技萃取，透過18個月的濃縮淬煉，幫助肌膚亮白。

另一珍稀材質是添加了日本天皇所推崇的「白皙天使花」，俗稱的冬當歸花，讓肌膚可以淡化，維持淨白感，雅詩蘭黛實驗室更將引以為傲的「不老因子SIRT 1」，透過冰河活礦離子，修復肌膚，提供肌膚更好的活力。