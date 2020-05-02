「華泰鴨箱寶」第二彈！母親節限定料理「中西軍」比拚

繼華泰王子大飯店九華樓推出「華泰鴨香寶」一鴨三吃外帶餐盒，掀起美食圈話題後，館內驢子餐廳與九華樓再推一場「中西軍」母親節限定料理大比拚，外帶四人分享餐每套2,980元，讓饕客又陷入抉擇時刻。

因應全民共同防疫，以「粵式片皮鴨」聞名的華泰王子大飯店九華樓，日前首度推出「華泰鴨香寶」一鴨三吃外帶餐盒，每份優惠價199元，不少美食家在社群貼出「驚豔照」，美型美色外，片鴨即使冷吃也不油膩；此外，餐盒CP值也高，除了片鴨壽司飯，還有醬炒鴨鬆丁、薑蔥炒鴨骨三種經典吃法，搭配梅漬番茄、時蔬等開胃小菜，組合精緻、份量大，有美食家說「一盒可當兩餐吃」。

華泰王子大飯店館內兩大餐廳九華樓、驢子餐廳也分別推出母親節期間限定（5月9日、10日取貨）的外帶四人分享餐，各含6道料理，每套2,980元，即日起開放預訂，5月5日前預訂付款完成，加碼送「紅心皇后」母親節蛋糕。

九華樓外帶四人分享餐挑選的皆是人氣料理，其中包括招牌「華泰麥餅片皮鴨」、「明爐烤鴨斬件盤」，華泰片皮鴨挑選北京鴨種，製作過程繁複細膩，烘烤全程需由專人監督，外皮紅潤酥脆、口感紮實有嚼勁，搭配秘製嫩薑、蔥段、小黃瓜及甜麵醬與獨家麥香餅皮。每日限量40套。