周杰倫「Mr.J義法廚房」5月底熄燈 「13年回憶終結」

周杰倫「Mr.J」餐廳在官方臉書貼出「因租約到期，Mr.J義法廚房北醫店將營運至2020/05/31(日)止」，消息一出，大批網友紛紛留言，有人說「13年回憶只留到5月底」，「我還没去過啊！聽到這個消息，我瞬間很累」；從數百則留言看來，這家店不少是海外粉絲，大多想趁著疫情過後來朝聖，甚至有粉絲每年固定為這店來台灣。

官方版的說法是，「Mr.J義法廚房II店於2007年開幕在北醫大的校園內，非常感謝近13年以來大家的支持與愛護，從不能說的秘密主題到周三歲Q版主題。13年的回憶歷歷在目，你們的鼓勵，每一份滿足的笑容，是我們前進的最大動力！期盼在結束前，能與你們再次的相聚」。店方也特別提醒，校園為防範疫情擴散，有進行出入管制，請用餐者到學校時告知門口保全要來Mr.J用餐，「餐廳的服務人員會親自至大門口迎接」。

Mr.J義法廚房II店就在台北醫學大學校園內，是藝人周杰倫（周董）和友人投資的「Mr.J義法廚房」餐廳，2013年收掉光復店，2015年另一家「Mr.J藤原豆腐店」也宣告收攤，僅剩北醫店獨撐。

Mr. J義法廚房北醫店空間高挑，餐點多元，最大特色是「放著周董歌曲，提供創意料理」，從踏入餐廳的那一刻起，就像走入Mr.J的世界。網友啾啾榆就說「每一家都去過，結果一直收掉，覺得難過」，也有不少粉絲留言「那是每次去台北都是必去的地方」，「沒機會去了」。