羅東村却母親月！「百萬夜景」+紅絲絨蛋糕+精品旅行組

專屬母親的日子即將到來，羅東村却國際溫泉酒店即日起至5月31日推出「溫馨母親月」，23樓東西匯餐廳用餐免一成服務費，3天前訂位再贈母親知名品牌「艾格尼精品ONE旅行組」。此外，烘焙坊推出經典覆盆子紅絲絨蛋糕（每款售價680元），入住酒店或用餐還能以520元優惠價加購蛋糕。

村却酒店23F東西滙景觀餐廳，有懷石料理、歐陸套餐與頂級鐵板燒三款美食選擇，以及網友力推的「百萬夜景」，坐收宜蘭美景。母親月期間，到23F東西滙餐廳用餐，可享用餐免一成服務費，業者並與歐洲知名清潔用品大廠艾格尼Allegrini攜手合作，3天前預訂23F東西匯午晚餐，就送「精品ONE旅行組」一組(數量有限，贈完為止)，精品ONE旅行組為添加小麥蛋白萃取，香氣清新怡人。

烘焙坊則推出經典紅絲絨蛋糕，天然食材、自然色澤，採傳統作法不添加人工色素，表層的覆盆子起士奶油霜，添加紅麴粉與覆盆子取代色素，呈現淡淡粉色；蛋糕夾心裹上覆盆子果醬及起士奶油霜，帶來滑順的酸甜口感。覆盆子紅絲絨蛋糕每款售價680元，母親月期間，於村却酒店住宿或用餐，可以520元優惠價加購。

村却也積極餐與公益活動，宜蘭家庭扶助中心2020年母親節活動「母親映像展」，將於5月9日~5月21日在村却2F粵軒藝廊區展出，家扶中心小朋友以自己的視角拍出媽媽生活中或工作上的樣貌。展出期間，於現場與作品拍照打卡上傳Facebook，同時標記宜蘭家扶中心與村却國際溫泉酒店，即可兌換精美禮品一份，兌完為止。