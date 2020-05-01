母親節買鮮採康乃馨 彰化縣今啟動花束花籃宅配到家

彰化縣政府與田尾鄉農會今天下午在田尾鄉農會，舉辦「康乃馨網路宅配行銷」啟運儀式，縣長王惠美說，今年三月網路訂購開始至今，康乃馨訂購金額達250萬元，母親節快到了，希望民眾網路訂花傳遞「馨」意，讓媽媽「馨」情美麗又開心。

王惠美說，彰化縣是全國最大花卉生產地，集中在田尾鄉、永靖鄉、溪州鄉及北斗鎮，花農栽培技術純熟，花型與花色眾多、貨源穩定、質量佳且價格平實，是國人選購應景花卉的首選，彰化縣也是國產康乃馨最大產地，種植面積約35公頃，占全國總面積約90％，產值約1億3000萬元，種植品種多達60種。

田尾鄉農會總幹事楊春枝表示，母親節將屆，最具代表性的花卉就是康乃馨，全國近8成康乃馨產自田尾鄉，鄉農會從2003開始與農民契作，協助行銷，今年雖受疫情影響外銷，但田尾康乃馨品質優良，客戶訂單比往年還要好，相信在縣府團隊幫忙之下，田尾花卉產量以及銷售量一定會越來越好。