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百貨萬元禮券、精選1＋1組合！電信「母親節限定專案」寵媽更有感

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
台灣之星推出母親節限定「買大送小」優惠，給媽咪雙倍寵愛。圖／台灣之星提供
台灣之星推出母親節限定「買大送小」優惠，給媽咪雙倍寵愛。圖／台灣之星提供

電信業者搶攻母親節商機，除了申辦指定資費手機專案價限時優惠之外，專案商品也更加多樣化，像是亞太電信就端出SOGO萬元禮券、Dyson吸塵器、Dyson吹風機等奢華孝親禮專案價最低0元起，台灣之星則推出精選手機、平板、家電1＋1組合專案價0元，讓消費者寵媽更到位。

中華電信即日起至5月31日申辦「大4G購機方案」月付999元、綁約30個月，獨家Samsung Galaxy S20＋ 128GB晴空白、Samsung Galaxy S20 Ultra 512GB星空灰最高享限時降價3,000元，並精選HTC Desire 19s 4GB／64GB、LG K51s等多款熱銷0元機；「大4G購機方案」月付999元、綁約30個月還可用0元將高島六星級美足機、Panasonic隨行杯果汁機等夢幻逸品帶回家。

此外，活動期間於中華電信實體門市申辦指定方案，可享日本TESCOM高效速乾負離子吹風機、德國Medisana玻璃體重計、Hami Point 1,000點等好禮3選1。

遠傳電信主打5月31日前申辦Samsung Galaxy S20系列手機搭配指定資費，可在5G開台後享5G極速飆網的早鳥體驗，活動期間申辦專案價享限時折3,000元、白金會員續約手機最高折5,000元，還有獨家周周抽三星智慧穿戴組，有機會獲得市價15,990元的Samsung Galaxy Watch Active2智慧手表與Samsung Galaxy Buds＋真無線藍牙耳機。新上市的Samsung Galaxy Tab S6 Lite是追劇好幫手，遠傳5月加碼送限量書本式皮套，新申辦或攜碼搭配遠傳699元以上資費另享friDay影音半價優惠，還能獲得1,500元的friDay購物金。

亞太電信即日起至5月31日申辦「壹網打勁」方案，月付588元、綁約36期即可0元帶走1.1萬元SOGO禮券，還有Dyson吸塵器、Dyson吹風機、iPhone 11、韓國熱銷品牌Winix空氣清淨機ZERO＋等多款價值萬元的奢華級孝親禮專案價0元起。

5月31日前於台灣之星全台實體門市及網路門市申辦月租799元資費方案、綁約30個月，除可享不限速上網吃到飽、網內互打免費、網外／市話最高送300分鐘之外，還有Samsung Galaxy A70＋INTOPIC真無線藍牙耳麥、象印IH電子鍋＋Thomson氣炸鍋、夏普12坪清淨機＋IRIS除蟎吸塵器、Samsung Galaxy Tab S3 Wi－Fi版＋Panasonic吹風機等人氣1＋1組合專案價0元；申辦月租999元資費方案則有iPhone 11 64GB＋AirPods 2、奇美50型4K聯網電視＋DOCTORAIR 3D按摩椅墊等精選1＋1組合專案價0元。此外，於優惠期間申辦799元以上資費方案，再給市面上辦不到的雙11 188元吃到飽資費申辦資格，綁約30個月，可享不限速上吃到飽、網內互打免費、網外／市話送100分鐘。

如果沒有申辦門號需求，台灣之星網路門市5月精選百款商品最低下殺1折起，包括任天堂Switch Lite遊戲機特價5,990元、iPhone 11 128GB特價24,990元、GLOLUX氣炸鍋特價2,990元等。

中華電信歡慶母親節，精選多款0元手機、家電寵愛媽咪，於實體門市申辦指定方案還可享千元好禮3選1。圖／中華電信提供
中華電信歡慶母親節，精選多款0元手機、家電寵愛媽咪，於實體門市申辦指定方案還可享千元好禮3選1。圖／中華電信提供

吹風機 吃到飽 禮券

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