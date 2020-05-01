朴敏英俏皮眨眼電力強 「天氣好的話，我會去找你」撞衫木村光希
近期「天氣好的話，我會去找你」剛播出完結篇，步調緩慢、對白詩意，讓徐康俊和朴敏英的戀情有細火慢燉的美好，她在最後一集所穿的粉紅色開襟衫溫柔浪漫，來自FENDI 2020春夏系列，是木村光希（Kōki,）去看FENDI 2020秋冬大秀時所穿的同一件針織外套，隔空撞衫也穿出不同風格。
朴敏英將這件粉色設計外套穿出甜美感，和徐康俊演出對手戲也構成溫暖迷人的畫面。這件FENDI粉色外套是以獨特織法設計，創作出輕盈卻富於層次感的視覺效果，粉嫩鮮明的色系，也迎合了當前的時髦年輕色彩；木村光希在秀上以此搭襯鏤空印花洋裝，帶點復古風，相較之下展現了亮麗、青春的氣息。
而朴敏英近期也在NETFLIX自製推理型綜藝節目「BUSTED！明星來解謎」選穿當季多套精品時裝，CELINE深灰色經典西裝造型穿在她身上，表現了多種風韻；她以挽起來的俐落髮型，搭襯三件式西裝，還俏皮眨眼，顯得性感甜美、卻又帥氣隨性，而黑白條紋蝴蝶結領上衣，又正好為西裝剪裁帶來畫龍點睛的柔美氣質。
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