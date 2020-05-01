朴敏英俏皮眨眼電力強 「天氣好的話，我會去找你」撞衫木村光希

近期「天氣好的話，我會去找你」剛播出完結篇，步調緩慢、對白詩意，讓徐康俊和朴敏英的戀情有細火慢燉的美好，她在最後一集所穿的粉紅色開襟衫溫柔浪漫，來自FENDI 2020春夏系列，是木村光希（Kōki,）去看FENDI 2020秋冬大秀時所穿的同一件針織外套，隔空撞衫也穿出不同風格。

朴敏英將這件粉色設計外套穿出甜美感，和徐康俊演出對手戲也構成溫暖迷人的畫面。這件FENDI粉色外套是以獨特織法設計，創作出輕盈卻富於層次感的視覺效果，粉嫩鮮明的色系，也迎合了當前的時髦年輕色彩；木村光希在秀上以此搭襯鏤空印花洋裝，帶點復古風，相較之下展現了亮麗、青春的氣息。