快訊

華南永昌證券避險不及大虧47億 正副董事長請辭

影／國家機器動起來？紐時揭中共新冠大外宣三部曲

朴敏英俏皮眨眼電力強 「天氣好的話，我會去找你」撞衫木村光希

聯合報 / 記者楊詩涵/即時報導
朴敏英在「天氣好的話，我會去找你」最後一集身穿FENDI粉色設計外套和徐康俊對戲。圖／截自JTBC幕後花絮影片
朴敏英在「天氣好的話，我會去找你」最後一集身穿FENDI粉色設計外套和徐康俊對戲。圖／截自JTBC幕後花絮影片

近期「天氣好的話，我會去找你」剛播出完結篇，步調緩慢、對白詩意，讓徐康俊和朴敏英的戀情有細火慢燉的美好，她在最後一集所穿的粉紅色開襟衫溫柔浪漫，來自FENDI 2020春夏系列，是木村光希（Kōki,）去看FENDI 2020秋冬大秀時所穿的同一件針織外套，隔空撞衫也穿出不同風格。

朴敏英將這件粉色設計外套穿出甜美感，和徐康俊演出對手戲也構成溫暖迷人的畫面。這件FENDI粉色外套是以獨特織法設計，創作出輕盈卻富於層次感的視覺效果，粉嫩鮮明的色系，也迎合了當前的時髦年輕色彩；木村光希在秀上以此搭襯鏤空印花洋裝，帶點復古風，相較之下展現了亮麗、青春的氣息。

而朴敏英近期也在NETFLIX自製推理型綜藝節目「BUSTED！明星來解謎」選穿當季多套精品時裝，CELINE深灰色經典西裝造型穿在她身上，表現了多種風韻；她以挽起來的俐落髮型，搭襯三件式西裝，還俏皮眨眼，顯得性感甜美、卻又帥氣隨性，而黑白條紋蝴蝶結領上衣，又正好為西裝剪裁帶來畫龍點睛的柔美氣質。

朴敏英身穿CELINE深灰裝束搭配黑白條紋蝴蝶結領上衣。圖／取自IG
朴敏英身穿CELINE深灰裝束搭配黑白條紋蝴蝶結領上衣。圖／取自IG
朴敏英在韓劇「天氣好的話，我會去找你」身穿FENDI粉色外套。圖／取自IG
朴敏英在韓劇「天氣好的話，我會去找你」身穿FENDI粉色外套。圖／取自IG
朴敏英身穿FENDI粉色外套和CELINE深灰裝束搭配黑白條紋蝴蝶結領上衣，俏皮可愛。圖／取自IG
朴敏英身穿FENDI粉色外套和CELINE深灰裝束搭配黑白條紋蝴蝶結領上衣，俏皮可愛。圖／取自IG
FENDI粉色設計外套，56,000元。圖／FENDI提供
FENDI粉色設計外套，56,000元。圖／FENDI提供
朴敏英在韓劇「天氣好的話，我會去找你」身穿FENDI粉色外套。圖／取自IG
朴敏英在韓劇「天氣好的話，我會去找你」身穿FENDI粉色外套。圖／取自IG
朴敏英身穿CELINE深灰裝束搭配黑白條紋蝴蝶結領上衣。圖／取自IG
朴敏英身穿CELINE深灰裝束搭配黑白條紋蝴蝶結領上衣。圖／取自IG
木村光希去看FENDI 2020秋冬大秀時正是穿了朴敏英同款粉色外套。圖／FENDI提供
木村光希去看FENDI 2020秋冬大秀時正是穿了朴敏英同款粉色外套。圖／FENDI提供
朴敏英身穿CELINE深灰裝束搭配黑白條紋蝴蝶結領上衣。圖／取自IG
朴敏英身穿CELINE深灰裝束搭配黑白條紋蝴蝶結領上衣。圖／取自IG
木村光希去看FENDI 2020秋冬大秀時正是穿了朴敏英同款粉色外套。圖／FENDI提供
木村光希去看FENDI 2020秋冬大秀時正是穿了朴敏英同款粉色外套。圖／FENDI提供

西裝 FENDI

延伸閱讀

木村光希又有新勁敵了！任達華15歲女兒超狂長腿美得好不科學

這部戲12場各招式臉紅親密戲 登教科書級吻戲冠軍

這才是青春少女該有的樣貌！木村光希停工在家把生活照當畫報在拍

朴敏英、李多熙、Rosé穿同款浪漫印花裙！優雅、率性、冷豔都美到讓人心跳漏拍

相關新聞

「0確診優惠」city’super、微風超市0元價同慶

台灣傳來6天0確診的好消息，city’super即日起至5月10日推出近百項商品「0確診」優惠、享第二件0元。微風集團推...

到全聯買鱈魚香絲一次13包才有折扣 內行網友曝原因

許多人都喜歡到超市、量販店採購，除了種類多樣之外，價格便宜也是考量原因。一名女網友到全聯超市購物，她看到一款老牌知名零食鱈魚香絲在做促銷，單包34元，但若一次買13包才有折扣，其他網友看了笑說「13包也太多了吧」。

賀連6天零確診！7-11「指定款乖乖」任選第3件0元　限時加碼悅氏鹼性水第2件0元

五一勞動節連假首日又見「＋0」的好消息，台灣已是連續6天新冠肺炎零確診、連續19天無本土病例，為了提醒大眾連假乖乖待在家...

朴敏英俏皮眨眼電力強 「天氣好的話，我會去找你」撞衫木村光希

近期「天氣好的話，我會去找你」剛播出完結篇，步調緩慢、對白詩意，讓徐康俊和朴敏英的戀情有細火慢燉的美好，她在最後一集所穿...

把黑色液體藏進手表裡 獨立製表突破創意技術雙框架

雖然因為疫情影響，鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）表展改採網路發表形式，但在Richemont集團為主的...

LV旅遊書新增巴塞隆納、摩洛哥和聖彼德堡 大藝術家帶你紙上旅行

疫情期間，精品品牌多以藝術撫慰人心，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）旅遊書Travel Book系列新增...

不能出國也能畫上里約仿曬妝！嬌蘭夏妝古銅色系太燒人

夏日陽光，夾帶著徐徐的微風，讓人有著度假愉悅的心情，想要即刻按下人生的暫停鍵，前往熱帶島嶼，盡情享受沙灘、海水的悠遊自在...

韓國女生都在穿！比小白鞋更好搭、更顯白 奶茶色球鞋、老爹鞋風潮再起

小白鞋雖然很好搭，但穿久了總會感到少了特色，因此韓國女生現在最流行的就是「奶茶色」潮鞋，因為更百搭，還能有顯白效果，在這...

LV、BURBERRY奢華髮夾要價一萬五 夾在頭髮上閃閃動人

向來喜愛推出雅趣生活小物的路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV），這次把目光瞄準鯊魚夾，推出滿版monogra...

抽iPhone SE、Switch健身環套組！中華電信網路門市限定「好Young感謝祭」5月開跑

防疫宅在家，申辦電信業務靠網路門市也能輕鬆搞定！中華電信即日起至5月31日推出網路門市限定的「好Young感謝祭」，活動...

HOLA首推「私廚到府」服務 西式套餐、餐桌佈置全包辦

一場疫情，提醒著我們更需要珍惜與愛的人相處時光，母親節少不了家人相聚齊享美食，時值防疫期間，不少民眾考慮在家用餐，今年也...

開架保養下折扣！Dr.Jart+限時免費送1件、DR.WU殺6折

正當台灣疫情逐漸趨緩時，開架保養品也先推出下殺優惠，吸引消費者準備購買一翻，韓系保養Dr.Jart+為慶祝零確診，推出指...

熱門新聞

他問路易莎如何把85度C壓在地上 網點出殘酷真相：難坐

公告停業才3天！20年「麻布茶房」急轉彎：繼續營業

５月生肖運勢大公開！「這個生肖」最衰尾當心車關，千萬事事小心…

國1北上三小客車事故 北部路段多處紫爆

好市多熱食部開賣炸雞 網真實評價引熱議

哇！五一首日 礁溪五峰旗一早人車就滿了一半啟動管制

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。