把黑色液體藏進手表裡 獨立製表突破創意技術雙框架

雖然因為疫情影響，鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）表展改採網路發表形式，但在Richemont集團為主的品牌之外，小批量、強調手工製作的獨立製表品牌，無疑也為表展的豐富程度增色不少。

Speake-Marin的Openworked系列在近兩年迴響不錯，新作「One&Two」60秒鏤空飛行陀飛輪的SMA 05自動上鍊機芯，除有每日正負四秒的高精準度，機芯設計像把時間向右「旋轉」了30度：陀飛輪、自動盤、動力儲存與發條盒，從兩點鐘方向開始排列，自成奇妙對稱；具高低「段差」的鏤空表橋則讓人聯想到超現實藝術家達利的「奶油鐘」，加上品牌經典的黑桃式指針，頗有「愛麗絲夢遊仙境」的童話奇趣。

HYT新款H0-Black Fluid在功能、技術上沒有突破，但機械結構本身仍充滿視覺樂趣：獨家專利微型流體模組中使用了黑色與透明兩種不相混合液體，並在硼矽酸鹽玻璃毛細管中塗以橘色的夜光塗料，於是我們看到拱形藍寶石水晶鏡面下，12點鐘方向、9點鐘方向的小表盤分別顯示了分鐘與秒鐘，而黑色或透明的液體則在表殼側邊的毛細管中緩慢地指示時間，同時閃現奇妙的橘色閃光。