快訊

華南永昌證券避險不及大虧47億 正副董事長請辭

影／國家機器動起來？紐時揭中共新冠大外宣三部曲

把黑色液體藏進手表裡 獨立製表突破創意技術雙框架

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
由1930年代高速火車為靈感的H.Moser & Cie Steamliner飛返計時碼表，呈現復古的1930年代工業風。圖 / H.Moser & Cie提供。
由1930年代高速火車為靈感的H.Moser & Cie Steamliner飛返計時碼表，呈現復古的1930年代工業風。圖 / H.Moser & Cie提供。

雖然因為疫情影響，鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）表展改採網路發表形式，但在Richemont集團為主的品牌之外，小批量、強調手工製作的獨立製表品牌，無疑也為表展的豐富程度增色不少。

Speake-Marin的Openworked系列在近兩年迴響不錯，新作「One&Two」60秒鏤空飛行陀飛輪的SMA 05自動上鍊機芯，除有每日正負四秒的高精準度，機芯設計像把時間向右「旋轉」了30度：陀飛輪、自動盤、動力儲存與發條盒，從兩點鐘方向開始排列，自成奇妙對稱；具高低「段差」的鏤空表橋則讓人聯想到超現實藝術家達利的「奶油鐘」，加上品牌經典的黑桃式指針，頗有「愛麗絲夢遊仙境」的童話奇趣。

HYT新款H0-Black Fluid在功能、技術上沒有突破，但機械結構本身仍充滿視覺樂趣：獨家專利微型流體模組中使用了黑色與透明兩種不相混合液體，並在硼矽酸鹽玻璃毛細管中塗以橘色的夜光塗料，於是我們看到拱形藍寶石水晶鏡面下，12點鐘方向、9點鐘方向的小表盤分別顯示了分鐘與秒鐘，而黑色或透明的液體則在表殼側邊的毛細管中緩慢地指示時間，同時閃現奇妙的橘色閃光。

此外H.Moser & Cie則不扮高深，新作The Streamliner飛返計時碼表維持品牌熱愛的「減法」路線。由知名工作坊AGENHOR打造的Calibre HMC 902的機芯具四根同軸指針，其中兩只為平常靜止的紅色計時秒針與銀色計時分針，並具備飛返計時與瞬跳的計時分鐘功能，一次僅移動一格，加上「streamliner」的一體成型的錶殼與表帶造型令人聯想到復古的金屬風高速火車，極富賞玩樂趣，全世界限量100只，僅為品味的少數高端客獻上。

Speake-Marin新作的60秒鏤空飛行陀飛輪，像是把表面打斜一樣，挑戰時間規則。圖 / Speake-Marin提供。
Speake-Marin新作的60秒鏤空飛行陀飛輪，像是把表面打斜一樣，挑戰時間規則。圖 / Speake-Marin提供。
H.Moser & Cie，steamliner飛返計時碼表，精鋼，時間顯示、同軸飛返計時碼表，限量100只，約136萬元。圖 / H.Moser & Cie提供。
H.Moser & Cie，steamliner飛返計時碼表，精鋼，時間顯示、同軸飛返計時碼表，限量100只，約136萬元。圖 / H.Moser & Cie提供。
黝黑視覺、帶有拱形藍寶石水晶鏡面的HYT H0-Black Fluid腕表，首度採用黑色液體與橘色夜光塗料的組合，神秘而科幻。圖 / HYT提供。
黝黑視覺、帶有拱形藍寶石水晶鏡面的HYT H0-Black Fluid腕表，首度採用黑色液體與橘色夜光塗料的組合，神秘而科幻。圖 / HYT提供。

品牌 疫情

延伸閱讀

2020新表 / 美肌好聲音 Roger Dubuis三問報時腕表 肌肉壯漢傳天籟

智慧手錶新亮相：OPPOWatch、小米手錶和AppleWatch比一比

鐘表與奇蹟網路表展新品情報大公開 揭2020高級鐘表全新篇章

2020新表／瑞士鐘表品牌注意！Grand Seiko頂級機芯、工藝腕表問世 將成市場最大對手

相關新聞

「0確診優惠」city’super、微風超市0元價同慶

台灣傳來6天0確診的好消息，city’super即日起至5月10日推出近百項商品「0確診」優惠、享第二件0元。微風集團推...

到全聯買鱈魚香絲一次13包才有折扣 內行網友曝原因

許多人都喜歡到超市、量販店採購，除了種類多樣之外，價格便宜也是考量原因。一名女網友到全聯超市購物，她看到一款老牌知名零食鱈魚香絲在做促銷，單包34元，但若一次買13包才有折扣，其他網友看了笑說「13包也太多了吧」。

賀連6天零確診！7-11「指定款乖乖」任選第3件0元　限時加碼悅氏鹼性水第2件0元

五一勞動節連假首日又見「＋0」的好消息，台灣已是連續6天新冠肺炎零確診、連續19天無本土病例，為了提醒大眾連假乖乖待在家...

朴敏英俏皮眨眼電力強 「天氣好的話，我會去找你」撞衫木村光希

近期「天氣好的話，我會去找你」剛播出完結篇，步調緩慢、對白詩意，讓徐康俊和朴敏英的戀情有細火慢燉的美好，她在最後一集所穿...

把黑色液體藏進手表裡 獨立製表突破創意技術雙框架

雖然因為疫情影響，鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）表展改採網路發表形式，但在Richemont集團為主的...

LV旅遊書新增巴塞隆納、摩洛哥和聖彼德堡 大藝術家帶你紙上旅行

疫情期間，精品品牌多以藝術撫慰人心，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）旅遊書Travel Book系列新增...

不能出國也能畫上里約仿曬妝！嬌蘭夏妝古銅色系太燒人

夏日陽光，夾帶著徐徐的微風，讓人有著度假愉悅的心情，想要即刻按下人生的暫停鍵，前往熱帶島嶼，盡情享受沙灘、海水的悠遊自在...

韓國女生都在穿！比小白鞋更好搭、更顯白 奶茶色球鞋、老爹鞋風潮再起

小白鞋雖然很好搭，但穿久了總會感到少了特色，因此韓國女生現在最流行的就是「奶茶色」潮鞋，因為更百搭，還能有顯白效果，在這...

LV、BURBERRY奢華髮夾要價一萬五 夾在頭髮上閃閃動人

向來喜愛推出雅趣生活小物的路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV），這次把目光瞄準鯊魚夾，推出滿版monogra...

抽iPhone SE、Switch健身環套組！中華電信網路門市限定「好Young感謝祭」5月開跑

防疫宅在家，申辦電信業務靠網路門市也能輕鬆搞定！中華電信即日起至5月31日推出網路門市限定的「好Young感謝祭」，活動...

HOLA首推「私廚到府」服務 西式套餐、餐桌佈置全包辦

一場疫情，提醒著我們更需要珍惜與愛的人相處時光，母親節少不了家人相聚齊享美食，時值防疫期間，不少民眾考慮在家用餐，今年也...

開架保養下折扣！Dr.Jart+限時免費送1件、DR.WU殺6折

正當台灣疫情逐漸趨緩時，開架保養品也先推出下殺優惠，吸引消費者準備購買一翻，韓系保養Dr.Jart+為慶祝零確診，推出指...

熱門新聞

他問路易莎如何把85度C壓在地上 網點出殘酷真相：難坐

公告停業才3天！20年「麻布茶房」急轉彎：繼續營業

５月生肖運勢大公開！「這個生肖」最衰尾當心車關，千萬事事小心…

國1北上三小客車事故 北部路段多處紫爆

好市多熱食部開賣炸雞 網真實評價引熱議

哇！五一首日 礁溪五峰旗一早人車就滿了一半啟動管制

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。