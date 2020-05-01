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LV旅遊書新增巴塞隆納、摩洛哥和聖彼德堡 大藝術家帶你紙上旅行

聯合報 / 記者楊詩涵/即時報導
Marc Desgrandchamps熱愛地中海地區，所繪的巴塞隆納帶著半透明的色調。。圖／LV提供
Marc Desgrandchamps熱愛地中海地區，所繪的巴塞隆納帶著半透明的色調。。圖／LV提供

疫情期間，精品品牌多以藝術撫慰人心，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）旅遊書Travel Book系列新增3個旅遊城市，包括巴塞隆納、摩洛哥和聖彼德堡；新版路易威登旅遊指南City Guide系列則是介紹蘭斯（Reims），呈現法國香檳區的生活藝術。

2020年春季，路易威登旅遊書系列新書共有3冊，是法國具象畫家Marc Desgrandchamps捕捉巴塞隆納風光、加拿大當代藝術家Marcel Dzama描繪熱情奔放的摩洛哥、美國時尚插畫家Kelly Beeman筆下精緻的聖彼德堡，延續路易威登旅遊繪本的傳統。自2020年5月起，路易威登官網和Youtube頻道也將推出全新的藝術家訪談影片，例如藝術家Icinori就是首爾旅遊書的主角，同時透過和Google Lens的合作，結合沉浸式數位體驗、實體書頁圖片，以此展開書中內容的互動旅遊體驗。

City Guide系列則是首度介紹法國蘭斯，精心選出香檳區的150處景點，書中提供當地時尚、設計、當代藝術、飲食以及文化，也向這座歷代君王加冕之城致敬。蘭斯距離巴黎僅45分鐘車程，藉著香檳區氣泡酒揚名國際，城內還有許多聯合國教科文組織世界遺產的景點與文化瑰寶，造訪馬恩河河谷與蘭斯山多座葡萄園。書中照片由攝影團體Tendance Floue的攝影師Denis Bourges掌鏡，英文、法文版將於今年秋季前於App Store開放免費閱覽。

City Guide系列的法國蘭斯，其英文、法文版將於今年秋季前於App Store開放免費閱覽。圖／LV提供
City Guide系列的法國蘭斯，其英文、法文版將於今年秋季前於App Store開放免費閱覽。圖／LV提供
City Guide系列首度介紹法國蘭斯，一覽香檳區的地景人文風光。圖／LV提供
City Guide系列首度介紹法國蘭斯，一覽香檳區的地景人文風光。圖／LV提供
路易威登旅遊書Travel Book系列新增3個旅遊城市，包括巴塞隆納、摩洛哥和聖彼德堡。圖／LV提供
路易威登旅遊書Travel Book系列新增3個旅遊城市，包括巴塞隆納、摩洛哥和聖彼德堡。圖／LV提供
加拿大當代藝術家Marcel Dzama描繪熱情奔放的摩洛哥。圖／LV提供
加拿大當代藝術家Marcel Dzama描繪熱情奔放的摩洛哥。圖／LV提供
Marcel Dzama以摩洛哥的黃、藍色調為主，展現馬諦斯風格的水彩畫。圖／LV提供
Marcel Dzama以摩洛哥的黃、藍色調為主，展現馬諦斯風格的水彩畫。圖／LV提供
Kelly Beeman畫作特色的純粹黑線、色塊堆疊，平面視角，也呈現在聖彼得堡旅遊書中。圖／LV提供
Kelly Beeman畫作特色的純粹黑線、色塊堆疊，平面視角，也呈現在聖彼得堡旅遊書中。圖／LV提供
法國具象畫家Marc Desgrandchamps捕捉巴塞隆納風光。圖／LV提供
法國具象畫家Marc Desgrandchamps捕捉巴塞隆納風光。圖／LV提供
美國時尚插畫家Kelly Beeman筆下的聖彼德堡。圖／LV提供
美國時尚插畫家Kelly Beeman筆下的聖彼德堡。圖／LV提供

法國 藝術家 攝影

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