LV旅遊書新增巴塞隆納、摩洛哥和聖彼德堡 大藝術家帶你紙上旅行

疫情期間，精品品牌多以藝術撫慰人心，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）旅遊書Travel Book系列新增3個旅遊城市，包括巴塞隆納、摩洛哥和聖彼德堡；新版路易威登旅遊指南City Guide系列則是介紹蘭斯（Reims），呈現法國香檳區的生活藝術。

2020年春季，路易威登旅遊書系列新書共有3冊，是法國具象畫家Marc Desgrandchamps捕捉巴塞隆納風光、加拿大當代藝術家Marcel Dzama描繪熱情奔放的摩洛哥、美國時尚插畫家Kelly Beeman筆下精緻的聖彼德堡，延續路易威登旅遊繪本的傳統。自2020年5月起，路易威登官網和Youtube頻道也將推出全新的藝術家訪談影片，例如藝術家Icinori就是首爾旅遊書的主角，同時透過和Google Lens的合作，結合沉浸式數位體驗、實體書頁圖片，以此展開書中內容的互動旅遊體驗。