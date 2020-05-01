聽新聞
test
0:00 / 0:00
LV旅遊書新增巴塞隆納、摩洛哥和聖彼德堡 大藝術家帶你紙上旅行
疫情期間，精品品牌多以藝術撫慰人心，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）旅遊書Travel Book系列新增3個旅遊城市，包括巴塞隆納、摩洛哥和聖彼德堡；新版路易威登旅遊指南City Guide系列則是介紹蘭斯（Reims），呈現法國香檳區的生活藝術。
2020年春季，路易威登旅遊書系列新書共有3冊，是法國具象畫家Marc Desgrandchamps捕捉巴塞隆納風光、加拿大當代藝術家Marcel Dzama描繪熱情奔放的摩洛哥、美國時尚插畫家Kelly Beeman筆下精緻的聖彼德堡，延續路易威登旅遊繪本的傳統。自2020年5月起，路易威登官網和Youtube頻道也將推出全新的藝術家訪談影片，例如藝術家Icinori就是首爾旅遊書的主角，同時透過和Google Lens的合作，結合沉浸式數位體驗、實體書頁圖片，以此展開書中內容的互動旅遊體驗。
City Guide系列則是首度介紹法國蘭斯，精心選出香檳區的150處景點，書中提供當地時尚、設計、當代藝術、飲食以及文化，也向這座歷代君王加冕之城致敬。蘭斯距離巴黎僅45分鐘車程，藉著香檳區氣泡酒揚名國際，城內還有許多聯合國教科文組織世界遺產的景點與文化瑰寶，造訪馬恩河河谷與蘭斯山多座葡萄園。書中照片由攝影團體Tendance Floue的攝影師Denis Bourges掌鏡，英文、法文版將於今年秋季前於App Store開放免費閱覽。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言