快訊

華南永昌證券避險不及大虧47億 正副董事長請辭

影／國家機器動起來？紐時揭中共新冠大外宣三部曲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不能出國也能畫上里約仿曬妝！嬌蘭夏妝古銅色系太燒人

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
嬌蘭幻彩流星蜜粉球 迷情里約限量版／2,580元。記者劉小川／攝影
嬌蘭幻彩流星蜜粉球 迷情里約限量版／2,580元。記者劉小川／攝影

夏日陽光，夾帶著徐徐的微風，讓人有著度假愉悅的心情，想要即刻按下人生的暫停鍵，前往熱帶島嶼，盡情享受沙灘、海水的悠遊自在。就跟著法國品牌嬌蘭，一起走訪迷情里約，來場沁心的日光浴，躺在夜間的沙灘上，遠眺著幻彩流星，一同進入這悠閒又迷幻的暫停時刻。

嬌蘭帶來里約的熱情陽光，擦上「嬌蘭提洛可仿曬粉餅 迷情里約限量版」，開始進入這盛夏，使用如陽光般耀眼斑斕的色彩，西柚杏橘（腮紅）、炫金銅棕（修容）雙色，以陽光灑在臉上的仿曬妝感，凸顯臉部輪廓的立體感。

外包裝收藏在精緻的原木盒中加上編織圖騰設計 ，彷彿來到了里約的陽光下的溫暖，粉體特別加入小蒼蘭、橙花與香草調的香氣，一刷透沁心的好味道。

在烈日悶熱的陽光下，想要維持完美妝容，就靠最佳神器「嬌蘭幻彩流星蜜粉球 迷情里約限量版」，推出新的色系「杏桃色」，透過嬌蘭幻彩流星系列經典的裸鑽光科技，可將環境光源折射成柔焦光芒，校正膚色不均，散發出健康膚色感，想要水蜜桃般的細緻滑嫩感，這款添加新色的里約限量版，千萬不能錯過。

搭配著「夏日腮紅（微醺杏桃 迷情里約限量版）」一起使用，進入開心的盛夏。

打造夏日夜空的星塵妝感，使用嬌蘭幻彩流星系列，日本海洋珍珠粉與珠光粒子，打造光感科技，粉體細緻，還能讓肌膚保濕又同時美麗。

「彩流星 珠光星塵造光盤」內有三個色系，分別為香檳粉、香檳金、琥珀金，無論疊擦、混擦，都能疊出自我個性，打造透亮肌膚，只需要打在局部顴骨、鼻樑、眉骨、下巴甚至唇峰處，增加輪廓明亮程度。

「幻彩流星 珠光星塵氣墊造光棒」也推出了如星辰造光盤一樣的三款色系，方便出門在外、聚會場合，臨時的補妝，質地較為保濕，建議使用後可使用蜜粉，讓持妝時間更長。

嬌蘭幻彩流星 珠光星塵造光盤／2,580元。記者劉小川／攝影
嬌蘭幻彩流星 珠光星塵造光盤／2,580元。記者劉小川／攝影
嬌蘭夏日腮紅（微醺杏桃)）迷情里約限量版／1,750元。記者劉小川／攝影
嬌蘭夏日腮紅（微醺杏桃)）迷情里約限量版／1,750元。記者劉小川／攝影
嬌蘭提洛可仿曬粉餅 迷情里約限量版（木質精緻外殼）。圖／嬌蘭提供
嬌蘭提洛可仿曬粉餅 迷情里約限量版（木質精緻外殼）。圖／嬌蘭提供
嬌蘭幻彩流星 珠光星塵氣墊造光棒（香檳粉、香檳金、琥珀金）／1,720元。記者劉小川／攝影
嬌蘭幻彩流星 珠光星塵氣墊造光棒（香檳粉、香檳金、琥珀金）／1,720元。記者劉小川／攝影
嬌蘭 幻彩流星系列。圖／嬌蘭提供
嬌蘭 幻彩流星系列。圖／嬌蘭提供
嬌蘭提洛可仿曬粉餅 迷情里約限量版／2,900 元。記者劉小川／攝影
嬌蘭提洛可仿曬粉餅 迷情里約限量版／2,900 元。記者劉小川／攝影

里約 星系 沙灘

延伸閱讀

連假首日高雄熱點遊客不多 市府自行管控20多處景點

菲東方熱擾動成颱機率降低 五一連假天氣看這知

北京炎熱 延慶區今出現1959年以來最早高溫

永豐「戰疫」總動員 上班安心辦公、下班健身防疫

相關新聞

「0確診優惠」city’super、微風超市0元價同慶

台灣傳來6天0確診的好消息，city’super即日起至5月10日推出近百項商品「0確診」優惠、享第二件0元。微風集團推...

到全聯買鱈魚香絲一次13包才有折扣 內行網友曝原因

許多人都喜歡到超市、量販店採購，除了種類多樣之外，價格便宜也是考量原因。一名女網友到全聯超市購物，她看到一款老牌知名零食鱈魚香絲在做促銷，單包34元，但若一次買13包才有折扣，其他網友看了笑說「13包也太多了吧」。

賀連6天零確診！7-11「指定款乖乖」任選第3件0元　限時加碼悅氏鹼性水第2件0元

五一勞動節連假首日又見「＋0」的好消息，台灣已是連續6天新冠肺炎零確診、連續19天無本土病例，為了提醒大眾連假乖乖待在家...

朴敏英俏皮眨眼電力強 「天氣好的話，我會去找你」撞衫木村光希

近期「天氣好的話，我會去找你」剛播出完結篇，步調緩慢、對白詩意，讓徐康俊和朴敏英的戀情有細火慢燉的美好，她在最後一集所穿...

把黑色液體藏進手表裡 獨立製表突破創意技術雙框架

雖然因為疫情影響，鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）表展改採網路發表形式，但在Richemont集團為主的...

LV旅遊書新增巴塞隆納、摩洛哥和聖彼德堡 大藝術家帶你紙上旅行

疫情期間，精品品牌多以藝術撫慰人心，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）旅遊書Travel Book系列新增...

不能出國也能畫上里約仿曬妝！嬌蘭夏妝古銅色系太燒人

夏日陽光，夾帶著徐徐的微風，讓人有著度假愉悅的心情，想要即刻按下人生的暫停鍵，前往熱帶島嶼，盡情享受沙灘、海水的悠遊自在...

韓國女生都在穿！比小白鞋更好搭、更顯白 奶茶色球鞋、老爹鞋風潮再起

小白鞋雖然很好搭，但穿久了總會感到少了特色，因此韓國女生現在最流行的就是「奶茶色」潮鞋，因為更百搭，還能有顯白效果，在這...

LV、BURBERRY奢華髮夾要價一萬五 夾在頭髮上閃閃動人

向來喜愛推出雅趣生活小物的路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV），這次把目光瞄準鯊魚夾，推出滿版monogra...

抽iPhone SE、Switch健身環套組！中華電信網路門市限定「好Young感謝祭」5月開跑

防疫宅在家，申辦電信業務靠網路門市也能輕鬆搞定！中華電信即日起至5月31日推出網路門市限定的「好Young感謝祭」，活動...

HOLA首推「私廚到府」服務 西式套餐、餐桌佈置全包辦

一場疫情，提醒著我們更需要珍惜與愛的人相處時光，母親節少不了家人相聚齊享美食，時值防疫期間，不少民眾考慮在家用餐，今年也...

開架保養下折扣！Dr.Jart+限時免費送1件、DR.WU殺6折

正當台灣疫情逐漸趨緩時，開架保養品也先推出下殺優惠，吸引消費者準備購買一翻，韓系保養Dr.Jart+為慶祝零確診，推出指...

熱門新聞

他問路易莎如何把85度C壓在地上 網點出殘酷真相：難坐

公告停業才3天！20年「麻布茶房」急轉彎：繼續營業

５月生肖運勢大公開！「這個生肖」最衰尾當心車關，千萬事事小心…

國1北上三小客車事故 北部路段多處紫爆

好市多熱食部開賣炸雞 網真實評價引熱議

哇！五一首日 礁溪五峰旗一早人車就滿了一半啟動管制

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。