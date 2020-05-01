不能出國也能畫上里約仿曬妝！嬌蘭夏妝古銅色系太燒人

夏日陽光，夾帶著徐徐的微風，讓人有著度假愉悅的心情，想要即刻按下人生的暫停鍵，前往熱帶島嶼，盡情享受沙灘、海水的悠遊自在。就跟著法國品牌嬌蘭，一起走訪迷情里約，來場沁心的日光浴，躺在夜間的沙灘上，遠眺著幻彩流星，一同進入這悠閒又迷幻的暫停時刻。

嬌蘭帶來里約的熱情陽光，擦上「嬌蘭提洛可仿曬粉餅 迷情里約限量版」，開始進入這盛夏，使用如陽光般耀眼斑斕的色彩，西柚杏橘（腮紅）、炫金銅棕（修容）雙色，以陽光灑在臉上的仿曬妝感，凸顯臉部輪廓的立體感。

外包裝收藏在精緻的原木盒中加上編織圖騰設計 ，彷彿來到了里約的陽光下的溫暖，粉體特別加入小蒼蘭、橙花與香草調的香氣，一刷透沁心的好味道。

在烈日悶熱的陽光下，想要維持完美妝容，就靠最佳神器「嬌蘭幻彩流星蜜粉球 迷情里約限量版」，推出新的色系「杏桃色」，透過嬌蘭幻彩流星系列經典的裸鑽光科技，可將環境光源折射成柔焦光芒，校正膚色不均，散發出健康膚色感，想要水蜜桃般的細緻滑嫩感，這款添加新色的里約限量版，千萬不能錯過。

搭配著「夏日腮紅（微醺杏桃 迷情里約限量版）」一起使用，進入開心的盛夏。

打造夏日夜空的星塵妝感，使用嬌蘭幻彩流星系列，日本海洋珍珠粉與珠光粒子，打造光感科技，粉體細緻，還能讓肌膚保濕又同時美麗。

「彩流星 珠光星塵造光盤」內有三個色系，分別為香檳粉、香檳金、琥珀金，無論疊擦、混擦，都能疊出自我個性，打造透亮肌膚，只需要打在局部顴骨、鼻樑、眉骨、下巴甚至唇峰處，增加輪廓明亮程度。