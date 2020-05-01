韓國女生都在穿！比小白鞋更好搭、更顯白 奶茶色球鞋、老爹鞋風潮再起

小白鞋雖然很好搭，但穿久了總會感到少了特色，因此韓國女生現在最流行的就是「奶茶色」潮鞋，因為更百搭，還能有顯白效果，在這個夏天將成每個人的必備鞋款。

像是亞瑟士（ASICS）在1998年推出的TARTHER 98慢跑鞋，為這系列中具有革命性意義的設計。擁有獨一無二的，具有透氣功能的繫帶系統和Sonic Fit系統，增強跑步運動時的貼合性和包裹性，而且今年更進一步融入了180度亞瑟膠科技，保留 TARTHER 98 開放式鞋面結構的特色，增加了緩衝性和舒適性，但最特別的還是提供了奶茶色的款式。另外，想跟男友來雙同色不同款的情侶鞋，ASICS同樣有GEL-KAYANO 26慢跑鞋，後腳跟採用大視窗亞瑟膠設計，幾何結構更能適應運動中的衝擊，整體中底材質兼具輕盈與回彈特性,，腳感更舒適。

而想要找熱賣的奶茶色老爹鞋，FILA的RAY TRACER TR中性運動鞋也提供了相應的配色。品牌以韓國80年代為背景，結合漢城電子合成樂、流行舞曲及 MTV 浪潮爆炸起飛的元素，打造出這系列鞋款，因此堪稱是韓國少女們的「國民鞋款」。TRACER配色由鞋面延伸至中底，縫線拼接的設計，讓線條更趨於自由。同時採用透氣網布細節融合了電繡，並與皮革交錯連接，並讓奶茶色、黑與灰的部分拼貼，使復古氛圍更為濃烈。

FILA RAY TRACER TR中性運動鞋2,480元。圖／FILA提供