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賀連6天零確診！7-11「指定款乖乖」任選第3件0元 限時加碼悅氏鹼性水第2件0元
五一勞動節連假首日又見「＋0」的好消息，台灣已是連續6天新冠肺炎零確診、連續19天無本土病例，為了提醒大眾連假乖乖待在家，7－ELEVEN即日起至5月3日推出連假專屬限時優惠，「乖乖（椰子／五香口味）52g」任選第3件0元，並於今天（5月1日）下午5點至晚上11點59分加碼推出「悅氏Light鹼性水720ml」 第2瓶0元，活動期間至7－ELEVEN門市購買指定商品即可享優惠。
全家便利商店App「商品預售」自昨天下午4點起至5月3日晚上11點59分推出乖乖奶油椰子口味、福樂自然零草莓優酪乳第3件0元優惠，商品限量各3萬組，每位會員於活動期間各限購2組。超商業者藉由優惠活動呼籲「乖乖待在家」守護防疫好成績的心聲，希望大眾都能牢記在心。
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