LV、BURBERRY奢華髮夾要價一萬五 夾在頭髮上閃閃動人

向來喜愛推出雅趣生活小物的路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV），這次把目光瞄準鯊魚夾，推出滿版monogram圖樣的奢華髮夾，並且以夏日Escale系列的度假風格為主；BURBERRY也上市品牌字樣和LOVE的髮夾，讓髮型也邁向精品造型的格局。

BURBERRY推出100%鍍鈀金黃銅的品牌字和LOVE髮夾，共有淺金色、帕拉迪歐銀色，使用方式是夾扣，側邊雋刻細緻的BURBERRY字樣，為義大利製。路易威登的LV Escale Nanogram髮飾為一組3款的金屬色髮夾，靈感來自日本紮染工藝，有別於夏日粉紅、粉藍互襯的主調，在髮夾設計以紫、紅、藍的飽和色彩為主，材質為金屬，並且雋刻了滿版的monogram圖案。此外，也有一組3款的Nanogram髮飾，為金、銀及玫瑰金色，是運用循環再生物料打造的環保金屬飾品，綴滿monogram壓花圖案，加上金屬光澤，展現奢華公主風；Nanogram髮飾也有推出迷你版套裝，可以同時佩戴展現俏皮模樣。