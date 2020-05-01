「0確診優惠」city’super、微風超市0元價同慶

許多人都喜歡到超市、量販店採購，除了種類多樣之外，價格便宜也是考量原因。一名女網友到全聯超市購物，她看到一款老牌知名零食鱈魚香絲在做促銷，單包34元，但若一次買13包才有折扣，其他網友看了笑說「13包也太多了吧」。

2020-05-01 15:56