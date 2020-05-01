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「0確診優惠」city’super、微風超市0元價同慶

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
city’super觀察，在疫情指揮中心記者會曝光後，Gouda’s Gilde荷蘭焦糖煎餅買氣暴增。圖／city’super提供
city’super觀察，在疫情指揮中心記者會曝光後，Gouda’s Gilde荷蘭焦糖煎餅買氣暴增。圖／city’super提供

台灣傳來6天0確診的好消息，city’super即日起至5月10日推出近百項商品「0確診」優惠、享第二件0元。微風集團推出連假期間，App會員到微風超市及自營餐飲品牌，享點數6倍送。

city’super「0確診」優惠包括史翠普荷式焦糖煎餅原價270元，第二件0元；韓國LOTTE樂天氣泡水500ml原價50元，第二件0元；日本三幸杏仁起士米果原價115元，第二件0元等。

city’super觀察，自中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在記者會上打開桌上的荷蘭煎餅盒，意外帶動同款擁有百年歷史的Gouda’s Gilde荷蘭焦糖煎餅的買氣連3日爆增，同時刺激其他品牌的荷蘭煎餅銷量有3倍的成長。同時風靡IG、臉書，韓國居家DIY飲品400次咖啡，加上疫情關係帶動罐裝即溶式咖啡近一個月來銷量成長3倍。

Gouda’s Gilde荷蘭傳統焦糖煎餅售價199元，city’super全台七店現貨限量販售；雀巢金牌咖啡原價350元，第二件0元；西班牙PASCUAL希臘優格、綜合莓果較低脂優格原價150元第二件0元。

另外，即日起至5/3，微風積點禮遇會員消費達50元即享點數6倍送；微風超市德國豬腳第二件0元(微風廣場、微風南京、微風南山三館各限量100組)、法國堅果Kreek’s第二件0元(至5/2)；Rosmarino微風廣場店單點pizza、義大利麵、排餐，免費0元加購甜點，Rosmarino微風南山店單點義大利麵、燉飯，免費0元升級套餐。

西班牙PASCUAL綜合莓果較低脂優格原價150元，第二件0元。圖／city’super提供
西班牙PASCUAL綜合莓果較低脂優格原價150元，第二件0元。圖／city’super提供
Rosmarino微風廣場店、微風南山店推出0元升級套餐、加購甜點優惠。圖／微風提供
Rosmarino微風廣場店、微風南山店推出0元升級套餐、加購甜點優惠。圖／微風提供
史翠普荷式焦糖煎餅400g原價270元，第二件0元。圖／city’super提供
史翠普荷式焦糖煎餅400g原價270元，第二件0元。圖／city’super提供
微風超市德國豬腳第二件0元(微風廣場、微風南京、微風南山三館各限量100組)。圖／微風提供
微風超市德國豬腳第二件0元(微風廣場、微風南京、微風南山三館各限量100組)。圖／微風提供
city’super即日起至5月10日推出近百項商品享第二件0元優惠。圖／city’super提供
city’super即日起至5月10日推出近百項商品享第二件0元優惠。圖／city’super提供

微風南山 荷蘭 義大利

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