抽iPhone SE、Switch健身環套組！中華電信網路門市限定「好Young感謝祭」5月開跑

防疫宅在家，申辦電信業務靠網路門市也能輕鬆搞定！中華電信即日起至5月31日推出網路門市限定的「好Young感謝祭」，活動期間到中華電信網路門市線上新申請或續約行動、寬頻、MOD任一服務，並綁定中華電信LINE官方帳號（@chtemome），就有機會獲得最新上市的iPhone SE手機、超夯的任天堂Switch＋健身環套組以及Gogoro機車、Samsung Galaxy Z Flip折疊式手機、Dyson三合一涼暖智慧空氣清淨機等大獎，適逢溫馨母親節，同步再抽夏普Healsio水波爐、Philips HD渦輪氣旋健康氣炸鍋等好禮，總計超過20個獎項、超過700個中獎名額，獎品總價值超過50萬元。

「好Young感謝祭」活動期間首次綁定中華電信LINE官方帳號的好友，免抽獎即可獲得15點Hami Point，限量10,000名，Hami Point 1點等同於1元，可儲值折抵中華電信帳單或兌換家樂福、4大超商等電子票券。

今年可口可樂與設計師Noma Bar合作，首度於台灣推出10款城市瓶，中華電信「好Young感謝祭」網路門市限定申請行動月租（含攜碼）、寬頻、寬頻＋MOD方案業務（限方案租期為12／24／30／36個月）新用戶，加碼再送一箱24罐330毫升的可口可樂台灣城市瓶；所有新申請或續約用戶有機會抽中「可口可樂」腳踏車、「可口可樂」藍牙耳機、「可口可樂」露營椅等非賣周邊商品。詳情請見中華電信活動官網。