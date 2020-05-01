HOLA首推「私廚到府」服務 西式套餐、餐桌佈置全包辦

一場疫情，提醒著我們更需要珍惜與愛的人相處時光，母親節少不了家人相聚齊享美食，時值防疫期間，不少民眾考慮在家用餐，今年也衍生出許多客製化商機。HOLA母親節推出「私廚到府」服務，從西式饗宴到餐桌佈置都包辦，即日起至5月27日提供預約，價格3,580元起。

HOLA私廚服務由HOLA Kitchen廚藝師到府料理，可選擇2～4人份西式套餐料理，包含餐前酒、飲品、前菜、湯品、開胃菜、主餐和甜點，嚴選食材包括夏多布里昂牛排、挪威鮭魚菲力等，主餐提供牛、雞、魚、素選擇，另有兒童餐點。另外，由HOLA居家佈置設計師為餐桌佈置，提供美國白宮指定LENOX餐具、奧地利百年RIEDEL酒杯、鮮花、音樂等用餐情境佈置。用餐時間約2小時後，也無需動手整理清潔，再由HOLA團隊完成收拾作業。