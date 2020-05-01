聽新聞
test
0:00 / 0:00
開架保養下折扣！Dr.Jart+限時免費送1件、DR.WU殺6折
正當台灣疫情逐漸趨緩時，開架保養品也先推出下殺優惠，吸引消費者準備購買一翻，韓系保養Dr.Jart+為慶祝零確診，推出指定系列＋0元就多送一件，DR.WU則在各通路、官網推出不同優惠，最低下殺6折。
韓系保養Dr.Jart+與法國植萃品牌伊夫黎雪，為了歡慶零確診，即日起至5月4日，推出4大系列＋0元，就多一件，Dr.Jart+的經典熱銷9款面膜，全都有搭配優惠，包括舒敏保濕面膜、老虎草呼呼修護面膜等，另一系列娃娃臉搖搖杯面膜，也同樣都有＋0元多一件。法國品牌伊夫黎雪護手乳液、髮香噴霧也是等於買一送一。
DR.WU則是推出全新玻尿酸系列商品，結合不同大小分子的玻尿酸，讓肌膚補水又保水，針對母親節，旗下玻尿酸保濕與超逆齡修復兩大系列均有優惠，而且針對康是美、屈臣氏與官網，各有不同的優惠。
康是美有DR.WU全新玻尿酸保濕精華化妝水500ml，下殺近6折特價1,580元，想要抗老則有超逆齡多肽抗皺安瓶28入組，特價2,980元；屈臣氏則是DR.WU玻尿酸保濕精華化妝水（清爽型）250ml，特價890元，抗老首推超輕盈角鯊潤澤修復精華15ml、搭配超彈力緊緻精華露150ml，特價1,350元。DR.WU的官網則推出角鯊潤澤修復精華，買30ml送15ml，特價2,000元。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言