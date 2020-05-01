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開架保養下折扣！Dr.Jart+限時免費送1件、DR.WU殺6折

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
DR.WU品牌代言人吳慷仁。圖／DR.WU提供
DR.WU品牌代言人吳慷仁。圖／DR.WU提供

正當台灣疫情逐漸趨緩時，開架保養品也先推出下殺優惠，吸引消費者準備購買一翻，韓系保養Dr.Jart+為慶祝零確診，推出指定系列＋0元就多送一件，DR.WU則在各通路、官網推出不同優惠，最低下殺6折。

韓系保養Dr.Jart+與法國植萃品牌伊夫黎雪，為了歡慶零確診，即日起至5月4日，推出4大系列＋0元，就多一件，Dr.Jart+的經典熱銷9款面膜，全都有搭配優惠，包括舒敏保濕面膜、老虎草呼呼修護面膜等，另一系列娃娃臉搖搖杯面膜，也同樣都有＋0元多一件。法國品牌伊夫黎雪護手乳液、髮香噴霧也是等於買一送一。

DR.WU則是推出全新玻尿酸系列商品，結合不同大小分子的玻尿酸，讓肌膚補水又保水，針對母親節，旗下玻尿酸保濕與超逆齡修復兩大系列均有優惠，而且針對康是美、屈臣氏與官網，各有不同的優惠。

康是美有DR.WU全新玻尿酸保濕精華化妝水500ml，下殺近6折特價1,580元，想要抗老則有超逆齡多肽抗皺安瓶28入組，特價2,980元；屈臣氏則是DR.WU玻尿酸保濕精華化妝水（清爽型）250ml，特價890元，抗老首推超輕盈角鯊潤澤修復精華15ml、搭配超彈力緊緻精華露150ml，特價1,350元。DR.WU的官網則推出角鯊潤澤修復精華，買30ml送15ml，特價2,000元。

DR.WU超輕盈角鯊潤澤修復精華15ml、搭配超彈力緊緻精華露150ml，特價1,350元（屈臣氏限定）。圖／DR.WU提供
DR.WU超輕盈角鯊潤澤修復精華15ml、搭配超彈力緊緻精華露150ml，特價1,350元（屈臣氏限定）。圖／DR.WU提供
DR.WU玻尿酸保濕精華化妝水500ml，特價1,580元（康是美限定）。圖／DR.WU提供
DR.WU玻尿酸保濕精華化妝水500ml，特價1,580元（康是美限定）。圖／DR.WU提供
Dr.Jart+熱銷杯子面膜，限定時間＋0元多一件。圖／Dr.Jart+提供
Dr.Jart+熱銷杯子面膜，限定時間＋0元多一件。圖／Dr.Jart+提供
DR.WU角鯊潤澤修復精華，買30ml送15ml，特價2,000元（官網限定）。圖／DR.WU提供
DR.WU角鯊潤澤修復精華，買30ml送15ml，特價2,000元（官網限定）。圖／DR.WU提供
開架保養品推出優惠。圖／DR.WU、Dr.Jart+提供
開架保養品推出優惠。圖／DR.WU、Dr.Jart+提供
Dr.Jart+熱銷面膜，限定時間＋0元多一件。圖／Dr.Jart+提供
Dr.Jart+熱銷面膜，限定時間＋0元多一件。圖／Dr.Jart+提供

面膜 修復 法國

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