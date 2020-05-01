開架保養下折扣！Dr.Jart+限時免費送1件、DR.WU殺6折

正當台灣疫情逐漸趨緩時，開架保養品也先推出下殺優惠，吸引消費者準備購買一翻，韓系保養Dr.Jart+為慶祝零確診，推出指定系列＋0元就多送一件，DR.WU則在各通路、官網推出不同優惠，最低下殺6折。

韓系保養Dr.Jart+與法國植萃品牌伊夫黎雪，為了歡慶零確診，即日起至5月4日，推出4大系列＋0元，就多一件，Dr.Jart+的經典熱銷9款面膜，全都有搭配優惠，包括舒敏保濕面膜、老虎草呼呼修護面膜等，另一系列娃娃臉搖搖杯面膜，也同樣都有＋0元多一件。法國品牌伊夫黎雪護手乳液、髮香噴霧也是等於買一送一。

DR.WU則是推出全新玻尿酸系列商品，結合不同大小分子的玻尿酸，讓肌膚補水又保水，針對母親節，旗下玻尿酸保濕與超逆齡修復兩大系列均有優惠，而且針對康是美、屈臣氏與官網，各有不同的優惠。