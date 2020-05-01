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《LINE熊大農場》與「櫻桃小丸子」聯名第2彈登場
LINE GAME旗下的熊大主題農場遊戲《LINE熊大農場》和「櫻桃小丸子」聯名合作活動即日起至6月1日上午9點59分登場，除了有穿著禮服、洋裝的小丸子之外，還有「公雞花輪」、「綿羊小丸子」、「乳牛小玉」等化身超萌動物造型的角色們；參加列車排名賽等各種合作活動，有機會入手特別版合作道具「小丸子和爺爺的祖孫時光」、「小丸子和小玉的拱門」。遊戲中還會出現合作限定的「小丸子的漢堡排店」，5月11日上午10點至5月20日上午9點59分期間限定，只要努力製作各種漢堡排，就可以到「小玉的交換商店」交換合作限定道具和角色。
本次《LINE熊大農場》和「櫻桃小丸子」聯名合作推出內含「乳牛小玉」和裝飾「小丸子和小玉的花田」的特別組合包，活動期間內每人限購1個；「櫻桃小丸子」合作階段獎勵扭蛋只要達指定次數就可以拿到人氣角色「洋裝小丸子」和「小丸子的表演舞台」。
此外，即日起至5月11日上午9點59分參加列車排名賽，有機會獲得限定小夥伴「公雞花輪」；5月11日上午10點起還將陸續推出內含「禮服小丸子」和裝飾「小丸子派對桌」的特別組合包、「小丸子的漢堡排店」、「小丸子房間」房間階段獎勵扭蛋等活動。
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