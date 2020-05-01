快訊

疫情趨緩逐步解禁 長照機構今起改採實名預約訪視

指揮中心桌上擺6顆大西瓜！連6天0確診 總計429例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

《LINE熊大農場》與「櫻桃小丸子」聯名第2彈登場

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
《LINE熊大農場》櫻桃小丸子好朋友組合包內含「乳牛小玉」和裝飾「小丸子和小玉的花田」，活動期間內每人限購1個。圖／LINE提供
《LINE熊大農場》櫻桃小丸子好朋友組合包內含「乳牛小玉」和裝飾「小丸子和小玉的花田」，活動期間內每人限購1個。圖／LINE提供

LINE GAME旗下的熊大主題農場遊戲《LINE熊大農場》和「櫻桃小丸子」聯名合作活動即日起至6月1日上午9點59分登場，除了有穿著禮服、洋裝的小丸子之外，還有「公雞花輪」、「綿羊小丸子」、「乳牛小玉」等化身超萌動物造型的角色們；參加列車排名賽等各種合作活動，有機會入手特別版合作道具「小丸子和爺爺的祖孫時光」、「小丸子和小玉的拱門」。遊戲中還會出現合作限定的「小丸子的漢堡排店」，5月11日上午10點至5月20日上午9點59分期間限定，只要努力製作各種漢堡排，就可以到「小玉的交換商店」交換合作限定道具和角色。

本次《LINE熊大農場》和「櫻桃小丸子」聯名合作推出內含「乳牛小玉」和裝飾「小丸子和小玉的花田」的特別組合包，活動期間內每人限購1個；「櫻桃小丸子」合作階段獎勵扭蛋只要達指定次數就可以拿到人氣角色「洋裝小丸子」和「小丸子的表演舞台」。

此外，即日起至5月11日上午9點59分參加列車排名賽，有機會獲得限定小夥伴「公雞花輪」；5月11日上午10點起還將陸續推出內含「禮服小丸子」和裝飾「小丸子派對桌」的特別組合包、「小丸子的漢堡排店」、「小丸子房間」房間階段獎勵扭蛋等活動。

《LINE熊大農場》列車排名賽×櫻桃小丸子第2彈即日起至5月11日上午9點59分登場，有機會獲得限定小夥伴「公雞花輪」。圖／LINE提供
《LINE熊大農場》列車排名賽×櫻桃小丸子第2彈即日起至5月11日上午9點59分登場，有機會獲得限定小夥伴「公雞花輪」。圖／LINE提供
《LINE熊大農場》和「櫻桃小丸子」聯名合作活動即日起至6月1日上午9點59分登場。圖／LINE提供
《LINE熊大農場》和「櫻桃小丸子」聯名合作活動即日起至6月1日上午9點59分登場。圖／LINE提供
《LINE熊大農場》「櫻桃小丸子」合作階段獎勵扭蛋登場，達指定次數就可以拿到人氣角色「洋裝小丸子」和「小丸子的表演舞台」。圖／LINE提供
《LINE熊大農場》「櫻桃小丸子」合作階段獎勵扭蛋登場，達指定次數就可以拿到人氣角色「洋裝小丸子」和「小丸子的表演舞台」。圖／LINE提供

櫻桃小丸子 漢堡 熊大

延伸閱讀

近中午人潮漸多 新北汐止姜子寮絕壁步道已不建議前往

文字推理遊戲《實習判官》打開LINE一指就可玩！幫助小閻王破案吧

五一連假登場 台南近1500名警力交通疏導防疫一起來

五一防疫不鬆懈 蔡總統：持續守住疫情防線

相關新聞

好市多「澳洲神皂」紙盒有妙用 網讚：要大缺貨了！

美式大賣場好市多經常推出令消費者瘋狂搶購的商品，之前才有一款澳洲製植物精油香皂，因為成分天然又耐洗，因此被許多人封為「澳洲神皂」。而有網友發現，該款肥皂的「包裝紙盒」竟有其他妙用，分享到臉書社團引起網友討論。

《LINE熊大農場》與「櫻桃小丸子」聯名第2彈登場

LINE GAME旗下的熊大主題農場遊戲《LINE熊大農場》和「櫻桃小丸子」聯名合作活動即日起至6月1日上午9點59分登...

有望復工？外電報導 勞力士 芝柏 雅典 或將重啟產能

2020年疫情衝擊全球產業，有表王之稱的勞力士（Rolex）曾於三月17日宣佈關廠十日，但已延長至今約45天，然而近期國...

連假搭上母親節倒數 購物中心、OUTLET搶餐飲商機

五一連假開始同時進入母親節倒數，大桃園地區以眾多餐飲品牌居冠的中壢大江購物中心，為搶攻母親節聚餐商機推出聯名卡專屬優惠，...

圖解！歐巴主廚教你神還原韓劇韓綜美食：韓式炸醬麵、糖餅

看似複雜的道地韓國料理，DIY在家做非難事！每次看完韓劇或韓綜，總讓人肚子覺得好餓喔，節目中的道地韓國美食太多，讓人想要飛去當地大快朵頤，但因為疫情的關係許多人暫時沒有旅遊計畫，甚至宅在家不出門，現在告訴你即使在家，也可以做出歐巴歐膩愛吃的「正韓食」料理喔。

曾敬驊、黃偉晉、婁峻碩都被TISSOT圈粉了 帥戴Seastar潛水表兼放電讓人心跳漏拍

如果你有在追蹤曾敬驊、黃偉晉、婁峻碩、「小鬼」黃鴻升和資深帥哥竇智孔的instagram，就會不難發現，這些男神們都被天...

憂心淡水老街人擠人 宅在家就吃得到排隊美食

不想到淡水老街人擠人又想念在地美食，即日起可以透過將捷金鬱金香酒店的訂購平台，一次買齊新鮮的可頌、泡芙、鐵蛋與魚酥。

暴動惹～雅詩蘭黛小棕瓶買一送一 百人排隊、網站當機

在網路上掀起討論的雅詩蘭黛小棕瓶買一送一優惠，在今天（5月1日）於全台專櫃、官網購物正式開賣，因為小棕瓶特潤超導修護露，...

連假吃起來！環球購物中心人氣美食買一送一、五折優惠

五一連假開跑，環球購物中心集結館內餐飲品牌推出多項「買一送一」、「超值五折」、「限定吃到飽」美食優惠。若想宅在家，搭配U...

名媛造訪超人氣「嵜吐司」 點餐後上桌120個果醬全場傻眼

日本超人氣烘焙坊「嵜SAKImoto Bakery」4月初在台開幕，店裡最有名的莫過於標榜不外加任何東西的「天然感」生吐司，及搭配的15種寶石果醬，吸引不少人到店朝聖。名媛夏黃廉盈日前發文分享自己的嵜吐司體驗，點餐後她竟收到120份果醬，知道原因後她完全傻住了。

跟日方協議後 麻布茶房急轉彎宣告「繼續營業」

四月廿日宣告將停業的「麻布茶房」，昨晚急轉彎，宣告「繼續營業」。業者表示，與日方展開積極磋商，初步達成暫時繼續代理品牌經營協議，在新的代理合約完成內容協商前，麻布茶房將繼續營業。

母親節推優惠 全國電子冰箱萬元現折 燦坤加1元送好禮

母親節快到了，除了家人一起吃頓好料之外，送媽媽天天都用得上的東西更有誠意！燦坤即日起至5月12日止推出「保衛媽咪」優惠活...

熱門新聞

他問路易莎如何把85度C壓在地上 網點出殘酷真相：難坐

公告停業才3天！20年「麻布茶房」急轉彎：繼續營業

５月生肖運勢大公開！「這個生肖」最衰尾當心車關，千萬事事小心…

國1北上三小客車事故 北部路段多處紫爆

好市多熱食部開賣炸雞 網真實評價引熱議

哇！五一首日 礁溪五峰旗一早人車就滿了一半啟動管制

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。