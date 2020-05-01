有望復工？外電報導 勞力士 芝柏 雅典 或將重啟產能

2020年疫情衝擊全球產業，有表王之稱的勞力士（Rolex）曾於三月17日宣佈關廠十日，但已延長至今約45天，然而近期國外鐘表網站WatchPro報導指出，勞力士發出聲明，有望於近日復工，將產能重新上線。

在瑞士時間三月宣佈暫停關廠十日後，Rolex一度將官方網站一併關閉，現已重新開放上線。由於身為指標性品牌，此後包含百年靈（Breitling）、愛彼（Audemars Piguet）等多個品牌也宣佈暫停產能，一度掀起一陣瑞士鐘表停工潮；至於暫停產能後，熱門表款的價格或將向上攀升又或回復平穩？市場一度產生兩極說法。

其中百年靈（Breitling）採逆向操作，除在關廠十天之後重新開啟產線，並以網路播放形式，在總裁Geroge Kern主持下，發表2020年度策略與全系列新品。而瑞士鐘表兩大集團Swatch Group與Richemont雖未關閉表廠，但以降低產能的方式持續生產，並於近期陸續發表新品。