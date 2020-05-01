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連假搭上母親節倒數 購物中心、OUTLET搶餐飲商機
五一連假開始同時進入母親節倒數，大桃園地區以眾多餐飲品牌居冠的中壢大江購物中心，為搶攻母親節聚餐商機推出聯名卡專屬優惠，持大江聯名卡於餐飲店櫃刷卡消費滿1,000元即可獲得120元，每卡每月最高可贈480元，回饋率達12%。
日前台北甫開幕的「嵜 SAKImoto Bakery高級生吐司專門店」海外首店掀起排隊風潮。現在桃園人也有機會品嘗來自日本大阪的排隊美食。黃亞細肉骨茶與「嵜SAKImoto Bakery高級生吐司專門店」合作，於5月7日至5月10日在黃亞細肉骨茶大江店消費滿880元即可獲得「嵜SAKImoto Bakery」極生奶油牛奶吐司一份，每日限量100份。
三井OUTLET林口與台中港展開母親節檔期，林口店提供多元聚餐選擇，活動期間推出「美食輕鬆購」外帶服務，整合館內「點水樓」、「瓦城」、「古拉爵」等23家人氣餐飲品牌，多達188道以上餐點可以外帶快速取餐。近期也迎來餐飲新櫃，包括和牛吃到飽「但馬屋」、越南招牌美食「飛機河粉」、港式飲茶「點點心」、台味美食「有煎餃子館」。
三井OUTLET台中港自5月1日起於南一口摩天輪下，推出貨櫃市集全新改裝登場，不僅有可愛造景好玩好拍，還有四家特色店舖進駐，包含選用新鮮魚貨手做現炸的「炸鮮生」、主打阿拉比卡中度烘焙品牌「Caffe bene咖啡伴」、創意刈包新風味的「意利珍」、以及提供鬆餅及霜淇淋等甜食的「甜心喜椪」。
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