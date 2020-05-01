圖解！歐巴主廚教你神還原韓劇韓綜美食：韓式炸醬麵、糖餅

看似複雜的道地韓國料理，DIY在家做非難事！

每次看完韓劇或韓綜，總讓人肚子覺得好餓喔，節目中的道地韓國美食太多，讓人想要飛去當地大快朵頤，但因為疫情的關係許多人暫時沒有旅遊計畫，甚至宅在家不出門，現在告訴你即使在家，也可以做出歐巴歐膩愛吃的「正韓食」料理喔。

由孫榮Kai歐巴主廚親自示範，從韓式調味料、常用食材開始，搭配詳細圖片說明，無私分享正宗韓式料理與點心的烹調祕訣，重現韓流偶像餐桌上最愛美食，「正韓食」即將在你家華麗重現。

第一道：韓劇內常見的韓式炸醬麵

韓式炸醬麵。圖／台灣廣廈 提供

這道菜是我老婆妙麗到韓國第一個指定菜色，而且我們還特別問哪裡有外送，因為想看外送的鐵盒子，想起來還蠻好笑的。外送的炸醬麵在韓國很習以為常，而且一定要附上醃黃蘿蔔。炸醬麵在韓國是屬於中國料理，大多跟其他麵點類一起賣，像是蒸餃或是炸餃，以及糖醋肉。

韓國的炸醬（椿醬）是以黑豆為基底， 通常都是工廠大量製造現成的（台灣也買得到），不太會自己在家做醬，所以都是買一包一包自己回家炒香，味道跟我在台灣吃的炸醬完全不一樣。

【材料】（1～2人份）

韓式炸醬麵-材料準備。圖／台灣廣廈 提供

食材：豬五花 200g–切丁、馬鈴薯 200g–切塊、高麗菜 200g–切塊、洋蔥 300g–切塊、綠櫛瓜 200g–切塊、青蔥 100g–切段、蒜末 50g、薑末 25g、細麵 200g–滾水煮熟*選擇彈性好的手打麵或手切細麵、小黃瓜 40g–切絲、水煮蛋 半顆、白芝麻 適量

韓式炸醬麵-在冷鍋中倒入大量的油和椿醬。圖／台灣廣廈 提供 韓式炸醬麵-用小火慢慢翻炒，直到整體變得黏稠為止。圖／台灣廣廈 提供 燉煮15分鐘到蔬菜熟透後，以玉米粉水勾芡、淋芝麻油。圖／台灣廣廈 提供

調味料：油（炒椿醬用） 200cc、韓國椿醬 100g、砂糖 40g、水 350cc、醬油 20cc（依喜好調整）、蠔油 40cc（依喜好調整）、玉米粉水 40cc（玉米：水＝1：2）、芝麻油 少許

【料理步驟】

1. 冷鍋下油、韓國椿醬，開小火開始炒醬，不停攪拌炒10分鐘，炒到起小泡泡、黏稠，起鍋備用。

2. 同鍋下一點炒醬的油、蒜末、薑末、蔥段爆香，再下豬五花炒到上色。

3. 接著加入馬鈴薯、高麗菜、洋蔥、櫛瓜，大火炒到馬鈴薯表面變半透明後，先將蔬菜撥到旁邊，改中小火下砂糖翻炒，炒到有焦糖香氣後再下步驟1的炒醬、水、醬油、蠔油，滾煮15分鐘。

4. 煮到蔬菜熟即可，起鍋前分次下玉米粉水勾薄芡，再淋上芝麻油提味。

5. 盛盤，搭配煮好的麵、水煮蛋、小黃瓜絲、白芝麻即完成。

韓式炸醬麵-用炒醬的油煸炒蒜末、薑末、蔥段，香氣出來後加入豬五花拌炒。圖／台灣廣廈 提供 韓式炸醬麵-放入蔬菜大火炒勻後推到旁邊，下砂糖，炒到有點焦糖色。圖／台灣廣廈 提供

【Cooking Points】

炒醬時火力不能太大，因為韓國椿醬裡有焦糖，容易焦掉。

炒蔬菜的時候用大火，才不會出太多水。

這個步驟很重要，糖要炒到焦糖色（如圖D）才有香味，甜度也不一樣yo。

測試熟度：找一塊大的馬鈴薯，如果湯匙可以輕易切開就OK。

【CHEF KAI’S TIPS】

炸醬也可以搭配白飯，把水煮蛋換成太陽蛋（味道比較搭），擺上小黃瓜絲、白芝麻，做成炸醬飯。

如果要做海鮮炸醬麵，因為海鮮不耐久煮，可以減掉食材裡的水，以及馬鈴薯、櫛瓜等需要燉煮的食材，在炒醬後放入蝦子、中卷、海參等炒熟即可。

第二道：韓綜裡讓人垂涎欲滴的糖餅

韓式糖餅。圖／台灣廣廈 提供

我以前上課的時候，糖餅的攤販會在學校外面擺攤，大家下課都跑去吃。當時的口味裡面只有包黑糖。現在有很多比較現代化一點的口味，像是包香蕉，或是像釜山糖餅，包糖之外，還會剪開撒堅果，口味很多。在台灣買得到幾個大牌子出的糖餅預拌粉，可是我很鼓勵大家自己做粉，照著食譜比例來調配與發酵，除了比較新鮮之外，要包多少糖或什麼食材都可以自己決定。

【材料】（2～3人份）

麵團：40℃溫水 200cc、酵母粉 6g、高筋麵粉 200g、糯米粉 100g、黑糖 20g、鹽 5g

工具：壓糖餅器（可用寬扁的鏟子或大湯杓取代）

內餡與配料：黑糖 150g、肉桂粉 5g、堅果 100g（依喜好選用種類）、香蕉片 1根、冰淇淋 120g、巧克力醬 60g、糖粉 5g

【料理步驟】

糖餅-熱鍋放油和糖餅，用壓糖餅器邊壓邊煎到兩面上色。不要壓太用力，免得糖餅破掉。圖／台灣廣廈 提供

1. 製作麵團：準備40度的溫水200cc，倒入酵母粉。取一個大碗，過篩高筋麵粉、糯米粉、黑糖、鹽後，分次加水揉成麵團，再靜置發酵2個小時至膨脹成兩倍大。

2. 過篩黑糖與肉桂粉（避免結塊），備用。

3. 手沾少許油（防沾黏），把發酵好的麵團取適量大小攤平，放上步驟2的黑糖肉桂粉（約1.5匙）、少許堅果、香蕉片。

4. 先把麵團上下兩側黏合、再把左右兩側往中間黏合，接著把整體往中間拉收，中心點黏緊後朝下放。

5. 熱鍋下足夠的油，開中火，以半煎炸方式煎糖餅。使用壓糖餅器把糖餅壓平，壓至約2.5公分厚度，底部煎上色後才翻面，再次壓平，煎到兩面都上色後取出。

6. 盛盤，附上冰淇淋，並用巧克力醬或糖粉裝飾即完成。

糖餅-注意水溫不能太高，以免酵母死掉。圖／台灣廣廈 提供 糖餅-發酵完成的麵團，掀開看會有很多細小的孔洞。圖／台灣廣廈 提供 糖餅-切一塊麵團，先滾圓再壓平成圓扁狀的餅皮。圖／台灣廣廈 提供

糖餅-在餅皮上放黑糖肉桂粉是基本款，也可以多加堅果、香蕉片。圖／台灣廣廈 提供 糖餅-放好餡料後，先將餅皮上下兩端捏合。將左右兩端也往中間捏合，固定在同一個點上。圖／台灣廣廈 提供 糖餅-把開口其他地方也都往中間捏合。一定要捏密、捏緊，以免煎的時候破掉爆開。圖／台灣廣廈 提供 糖餅-把開口其他地方也都往中間捏合。一定要捏密、捏緊，以免煎的時候破掉爆開。圖／台灣廣廈 提供

【Cooking Points】

注意水溫不能太高，以免酵母死掉。

麵團發酵到體積約兩倍大即可，過度發酵口感會變差。

因為是用煎炸的方式，油量要多一點，才能外酥內軟。

用壓糖餅器壓出來的餅厚度均勻，沒有就用一般鏟子或湯杓。

要有耐心等到一面煎成金黃色後，壓一下再翻面。不要一直翻面，翻2-3次就可以了。

※作者介紹：孫榮Kai

旅居國外的韓國廚師，曾獲得澳洲一頂主廚帽的殊榮與澳洲藍帶國際餐飲碩士學位。精通日韓中英語，研讀各國食譜，獨創精緻細膩的料理風格，精通韓式料理、日式料理、西餐、泰國菜。從小在父母中韓餐館裡幫忙，加上韓國料理學院的基礎奠立，對韓國食材與菜色鑽研多年。擔任網路料理節目韓國主廚，在節目中教學自己拿手的韓國料理與異國料理做法，被譽為「快手五星級韓廚」。

【以上摘文選自：《正韓食：韓國歐巴主廚的刀法、調醬、烹飪全書，神還原道地韓劇美食》、作者：孫榮Kai、圖文：台灣廣廈提供、報導：記者柯意如整理】