曾敬驊、黃偉晉、婁峻碩都被TISSOT圈粉了 帥戴Seastar潛水表兼放電讓人心跳漏拍

如果你有在追蹤曾敬驊、黃偉晉、婁峻碩、「小鬼」黃鴻升和資深帥哥竇智孔的instagram，就會不難發現，這些男神們都被天梭表（TISSOT）圈粉了！紛紛戴上Seastar 1000的潛水計時碼表，擺拍最帥氣Pose讓粉絲們看了也忍不住回應「帥到心跳都要漏拍了」！

曾敬驊配戴Seastar 1000的潛水計時碼表，擺拍出帥氣Pose。圖／摘自instagram

6月就即將有新電影要上映的曾敬驊不改他斯文好氣質，帥氣配戴天梭Seastar腕表的照片，仍配上了「不管何時何地，時間都記載了情緒與情感。期待接下來馬不停蹄、平凡且日常的生活體驗」的文字。而黃偉晉則是帥氣不過三秒，即使與曾敬驊戴同款的腕表拍照，還是自嘲說「平時到底誰會擺這個pose啦⁣！我自己都覺得很好笑⁣，但手表真的太好看啦」。婁峻碩仍不改以潮流造型搭配了黑色款的Seastar 1000的潛水計時碼表，並表示「沒什麼！單純想拍個表，耍帥的時間」，他的粉絲也很捧場回覆說「我都在看臉而已」。

曾敬驊配戴Seastar 1000的潛水計時碼表，擺拍出帥氣Pose。圖／摘自instagram

自從天梭表在2018年推出Seastar 1000自動潛水表之後，擁有高質感與超值的價格，受到許多消費者的歡迎，更是入手瑞士腕表的首選。而Seastar 1000潛水石英計時碼表，就是以同樣的外型，但加上了實用的計時功能，防水性能不打折扣維持了深達300公尺的強悍性能。不僅如此，天梭表還聽到了表迷的需求，推出包括全黑款、藍色表盤、鍍玫瑰金表殼，以及藍色表盤搭配黑色表圈等設計，讓消費者能挑到自己的最愛。

「小鬼」黃鴻升演繹了天梭表Seastar潛水表。圖／摘自instagram

好久不見的竇智孔與家人外出時選搭了Seastar 1000的潛水計時碼表。圖／摘自instagram

婁峻碩以潮流穿搭配戴Seastar 1000的潛水計時碼表。圖／摘自instagram

黃偉晉難得不搞笑配戴Seastar 1000的潛水計時碼表，拍出帥氣照。圖／摘自instagram

天梭表Seastar 1000潛水計時碼表，石英機芯，鍍玫瑰金不鏽鋼表殼，約20,200元。圖／TISSOT提供

天梭表Seastar 1000潛水計時碼表，石英機芯，不鏽鋼表殼、表鍊，約17,600元。圖／TISSOT提供

天梭表Seastar 1000潛水計時碼表，石英機芯，不鏽鋼表殼、表鍊，約17,600元。圖／TISSOT提供