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曾敬驊、黃偉晉、婁峻碩都被TISSOT圈粉了 帥戴Seastar潛水表兼放電讓人心跳漏拍

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
如曾敬驊、黃偉晉、婁峻碩、「小鬼」黃鴻升和資深帥哥竇智孔都被天梭表圈粉了！圖／摘自instagram
如曾敬驊、黃偉晉、婁峻碩、「小鬼」黃鴻升和資深帥哥竇智孔都被天梭表圈粉了！圖／摘自instagram

如果你有在追蹤曾敬驊、黃偉晉、婁峻碩、「小鬼」黃鴻升和資深帥哥竇智孔的instagram，就會不難發現，這些男神們都被天梭表（TISSOT）圈粉了！紛紛戴上Seastar 1000的潛水計時碼表，擺拍最帥氣Pose讓粉絲們看了也忍不住回應「帥到心跳都要漏拍了」！

曾敬驊配戴Seastar 1000的潛水計時碼表，擺拍出帥氣Pose。圖／摘自instagram
曾敬驊配戴Seastar 1000的潛水計時碼表，擺拍出帥氣Pose。圖／摘自instagram

6月就即將有新電影要上映的曾敬驊不改他斯文好氣質，帥氣配戴天梭Seastar腕表的照片，仍配上了「不管何時何地，時間都記載了情緒與情感。期待接下來馬不停蹄、平凡且日常的生活體驗」的文字。而黃偉晉則是帥氣不過三秒，即使與曾敬驊戴同款的腕表拍照，還是自嘲說「平時到底誰會擺這個pose啦⁣！我自己都覺得很好笑⁣，但手表真的太好看啦」。婁峻碩仍不改以潮流造型搭配了黑色款的Seastar 1000的潛水計時碼表，並表示「沒什麼！單純想拍個表，耍帥的時間」，他的粉絲也很捧場回覆說「我都在看臉而已」。

曾敬驊配戴Seastar 1000的潛水計時碼表，擺拍出帥氣Pose。圖／摘自instagram
曾敬驊配戴Seastar 1000的潛水計時碼表，擺拍出帥氣Pose。圖／摘自instagram

自從天梭表在2018年推出Seastar 1000自動潛水表之後，擁有高質感與超值的價格，受到許多消費者的歡迎，更是入手瑞士腕表的首選。而Seastar 1000潛水石英計時碼表，就是以同樣的外型，但加上了實用的計時功能，防水性能不打折扣維持了深達300公尺的強悍性能。不僅如此，天梭表還聽到了表迷的需求，推出包括全黑款、藍色表盤、鍍玫瑰金表殼，以及藍色表盤搭配黑色表圈等設計，讓消費者能挑到自己的最愛。

「小鬼」黃鴻升演繹了天梭表Seastar潛水表。圖／摘自instagram
「小鬼」黃鴻升演繹了天梭表Seastar潛水表。圖／摘自instagram

好久不見的竇智孔與家人外出時選搭了Seastar 1000的潛水計時碼表。圖／摘自instagram
好久不見的竇智孔與家人外出時選搭了Seastar 1000的潛水計時碼表。圖／摘自instagram

婁峻碩以潮流穿搭配戴Seastar 1000的潛水計時碼表。圖／摘自instagram
婁峻碩以潮流穿搭配戴Seastar 1000的潛水計時碼表。圖／摘自instagram

黃偉晉難得不搞笑配戴Seastar 1000的潛水計時碼表，拍出帥氣照。圖／摘自instagram
黃偉晉難得不搞笑配戴Seastar 1000的潛水計時碼表，拍出帥氣照。圖／摘自instagram

天梭表Seastar 1000潛水計時碼表，石英機芯，鍍玫瑰金不鏽鋼表殼，約20,200元。圖／TISSOT提供
天梭表Seastar 1000潛水計時碼表，石英機芯，鍍玫瑰金不鏽鋼表殼，約20,200元。圖／TISSOT提供

天梭表Seastar 1000潛水計時碼表，石英機芯，不鏽鋼表殼、表鍊，約17,600元。圖／TISSOT提供
天梭表Seastar 1000潛水計時碼表，石英機芯，不鏽鋼表殼、表鍊，約17,600元。圖／TISSOT提供

天梭表Seastar 1000潛水計時碼表，石英機芯，不鏽鋼表殼、表鍊，約17,600元。圖／TISSOT提供
天梭表Seastar 1000潛水計時碼表，石英機芯，不鏽鋼表殼、表鍊，約17,600元。圖／TISSOT提供

天梭表Seastar 1000潛水計時碼表，石英機芯，黑色PVD不鏽鋼表殼，約20,200元。圖／TISSOT提供
天梭表Seastar 1000潛水計時碼表，石英機芯，黑色PVD不鏽鋼表殼，約20,200元。圖／TISSOT提供

腕表 瑞士

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