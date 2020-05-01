暴動惹～雅詩蘭黛小棕瓶買一送一 百人排隊、網站當機

在網路上掀起討論的雅詩蘭黛小棕瓶買一送一優惠，在今天（5月1日）於全台專櫃、官網購物正式開賣，因為小棕瓶特潤超導修護露，是雅詩蘭黛旗下最熱賣的商品，首度在全台通路推出買正貨送正貨的活動，事先在網路已經讓網友揪團搶購，5月1日早上11點各百貨開門前，SOGO忠孝館前已聚集超過百人排隊，其他百貨也都有人排隊，11點雅詩蘭黛官網、Yahoo奇摩品牌旗艦店、SOGO與新光三越同步開賣時，也瞬間流量過大，買一送一已經被全面秒殺。

雅詩蘭黛今年首度在5月1日，推出「棕心好友日」活動，為鼓勵這陣子大家抗疫的辛勞，因此推出買50ml小棕瓶，就送50ml小棕瓶，可以分享給所愛的人，由於小棕瓶沒有推出如此下殺的優惠，也沒有做過買正貨送正貨，之前消息一曝光時，一度登上Google熱門關鍵字，許多網友都揪團去買。

果然在5月1日上午開賣時，各百貨就吸引大批粉絲排隊購買，SOGO忠孝館第一個排隊的消費者，早上9點30分就來，開店前已經超過百人排隊，大門口排滿了隊，開賣後櫃上也都擠滿人，業者私下笑說「很有周年慶的人潮感」。

信義區的新光三越A8、A11與A4館同時開賣，各館門口同樣有人排隊。只是目前仍需要維持社交距離，SOGO忠孝館就事先做好排隊規畫，也都發了號碼牌，希望大家維持社交距離。

網路購物則是瞬間秒殺當機，雅詩蘭黛官網購物同步11點開賣，實際登入要購買，發現最後結帳畫面跑不出來，3分鐘就秒殺，Yahoo奇摩品牌旗艦店，則是開賣5分鐘內就秒殺，各大百貨的線上購物，同樣也都5分鐘內就完售。