連假吃起來！環球購物中心人氣美食買一送一、五折優惠

五一連假開跑，環球購物中心集結館內餐飲品牌推出多項「買一送一」、「超值五折」、「限定吃到飽」美食優惠。若想宅在家，搭配Uber Eats母親節優惠，5月1日至5月10日點選環球指定餐廳單筆消費滿500元，即可現抵100元。

環球購物中心板橋車站「成真咖啡」推出限定甜點外帶優惠，即日起至6月30日，「草莓圓舞曲舒芙蕾」原價298元，外帶優惠價150元；「熔岩焦香布蕾舒芙蕾」原價250元，外帶優惠價120元，還有特定飲品買一送一，在家也能享受下午茶。「阿朗基咖啡」推出主食五折優惠，即日起至5月10日，點購任一飲品加點飯麵主食，即可享主食飯麵5折優惠。林口A9的「22:02火鍋樂活」獨家推出588吃到飽。

南港車站「炸鷄大獅」5月1日推出勞工限定優惠，當天出示員工識別證，可享限定套餐第二套半價。「TGI FRIDAYS」也推出5月1日勞動節限定優惠，當天全系列炭烤豬肋排買一送一。新北中和「BELLINI Pasta Pasta」推出比薩買一送一，5月22日前只要單點任一口味比薩，即贈送BPP雙拼比薩兌換券一張，價值420元，送完為止。迎接5月4日的星際大戰日，新北中和玩具反斗城自5月1日至5月18日推出孩之寶星際大戰商品全系列買一送一限量優惠。