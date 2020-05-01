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名媛造訪超人氣「嵜吐司」 點餐後上桌120個果醬全場傻眼

聯合新聞網 / 綜合報導
點完餐後夏黃廉盈收到一份非常長的消費清單，當下她感到相當奇怪。圖擷自夏黃廉盈 IG
點完餐後夏黃廉盈收到一份非常長的消費清單，當下她感到相當奇怪。圖擷自夏黃廉盈 IG

日本超人氣烘焙坊「嵜SAKImoto Bakery」4月初在台開幕，店裡最有名的莫過於標榜不外加任何東西的「天然感」生吐司，及搭配的15種寶石果醬，吸引不少人到店朝聖。名媛夏黃廉盈日前發文分享自己的嵜吐司體驗，點餐後她竟收到120份果醬，知道原因後她完全傻住了。

夏黃廉盈4月29日在Instagram上發文，當天她在嵜土司點了8片吐司，點完後她拿到一張非常長的消費明細，當下她就覺得不對勁。結果當店員來送餐時，竟送上「120個果醬」，一問原因才知道，是因為夏黃廉盈向店員說：「我的果醬要通通都來！」

夏黃廉盈點餐時告訴店員全部的果醬都要，結果竟收到120分果醬。圖擷自夏黃廉盈 IG
夏黃廉盈點餐時告訴店員全部的果醬都要，結果竟收到120分果醬。圖擷自夏黃廉盈 IG

其實夏黃廉盈的意思只是要15個果醬配8片吐司，但讓店員誤會成是每份吐司都要配15個果醬，才會造成這種結果。網友們看到也笑回：「等等.....結帳時不覺得金額高得離奇嗎？」、「有錢就任性」、「太好笑了」、「你是排到地上嗎？」

大阪知名的嵜吐司4月9日落腳信義區，店內最有名的，是耗時兩年研究出獨門秘方，避免常見的雞蛋與牛奶的使用，讓過敏兒也能安心使用的生吐司。另外還特製15種不同口味的果醬，包含日本銷售前五名的口味，在疫情肆虐不能出國之時，也吸引許多想一嘗其美味的粉絲，在IG上已有2萬多則相關貼文。

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