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母親節推優惠 全國電子冰箱萬元現折 燦坤加1元送好禮

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
輝葉V Sofa按摩小沙發，特價33,333元，買再送輝葉熱感揉震按摩墊。圖／全國電子提供
輝葉V Sofa按摩小沙發，特價33,333元，買再送輝葉熱感揉震按摩墊。圖／全國電子提供

母親節快到了，除了家人一起吃頓好料之外，送媽媽天天都用得上的東西更有誠意！燦坤即日起至5月12日止推出「保衛媽咪」優惠活動， 以全家人共同守護媽咪的概念出發，嚴選多款品質與超值兼具的商品，包括：飛利浦全自動義式咖啡機EP3246只要月付1,538元，共24個月每月宅配精品咖啡豆2包、石頭掃地機器人二代S5 Max加無線吸塵器H6雙旗艦組合直降2,000元、三星Galaxy A71會員價不到13,000元、Coway空氣清淨機現省近5,000元，還有Midea免安裝洗碗機M1現省3,000元，為身兼多職的媽咪們分憂之餘也獻上最高感謝。

此外，燦坤也同步推出一系列獨享活動，包括購買全系列冰箱/洗衣機或指定廚房/季節小家電，消費滿額加1元送好禮、空調/洗衣機清洗服務享7.5折優惠、指定冰箱/空調/除濕機退稅最高2,000元、指定商品最高享30期0利率等，為斜槓媽媽提供全方位的照顧，打造優雅居家生活。

全國電子自即日起至5月10日止，則針對媽媽喜歡的大容量冰箱、洗衣機推出多重優惠，指定冰箱最高送1萬元現金折價券，母親節限定再加碼買指定款日製冰箱上網登錄再送美福肉品；洗衣機7.8折起，指定機種加送市價7,980元鑄鐵雙鍋組；買TOSHIBA指定機種冰箱/洗衣機上網登錄再抽TOSHIBA液晶顯示器、冰箱、洗衣機、燒烤微波爐等好禮，刷特定銀行信用卡登錄再抽獎，且不限金額及品牌機種冰箱買就享5期分期0利率，免費加入會員還享有冰箱/洗衣機5年免費延長保固，成功收服媽媽的心。

另外，除了5月10日前到全國電子選購Dyson品牌指定商品滿萬送千元現金折價券，單筆滿2.5萬元以上另有加碼禮之外，購買輝葉VSOFA按摩小沙發就送市價近5,000元的輝葉熱感揉震按摩墊，母親節限定優惠享30期0利率，月付1,112元即可入手，還有多款按摩小家電、健康家電同步優惠中。

Dyson Airwrap造型器全配組母親節限量瑰麗紅，建議售價17,600元，全國電子也有賣。圖／恆隆行提供
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Coway 18坪旗艦環禦型空氣清淨機，加1元獨享TELEFUNKEN 14吋變頻DC扇。圖／燦坤提供
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飛利浦全自動義式咖啡機EP3246，月付1,538元，每月再宅配精品咖啡豆2包。圖／燦坤提供
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